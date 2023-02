Con seis candidaturas cada una (en los apartados de cine y TV), ambos proyectos de la plataforma de streaming lideran las nominaciones de la edición 78 de los premios. | Fuente: Netflix | Fotógrafo: Des Willie

Este miércoles 3 de febrero, los Globos de Oro 2021 anunciaron sus candidaturas para elegir lo mejor del cine y la TV en el año. La serie de Netflix "The Crown" lidera el apartado de TV con seis candidaturas, mientras que en cine, la cinta "Mank" lidera las nominaciones con seis menciones.

En las candidaturas televisivas, le siguen las series "Schitt's Creek", con cinco, y "Ozark", con cuatro, completando el podio de las nominaciones. En el apartado de cine, la cinta de Netflix "The Trial of the Chicago 7", con cinco menciones, se ubica en el segundo lugar con la cinta con mayor número de nominaciones para la 78 edición de los Globos de Oro.

OTRAS NOMINACIONES

La actriz argentina Anya Taylor-Joy, que ademas tiene nacionalidad británica y estadounidense, consiguió una nominación para los Globos de Oro como mejor actriz de una serie limitada (miniserie) por "The Queen's Gambit", además, consiguió una candidatura para los Globos de Oro como mejor actriz de una película de comedia o musical gracias a "Emma".

"The Queen's Gambit", "Unorthodox", "Normal People", "Small Axe" y "The Undoing" fueron nominadas a los Globos de Oro en el apartado de mejor serie limitada (miniserie).

Disney+ consiguió una nominación: el artista latino Lin-Manuel Miranda logró una nominación para los Globos de Oro como mejor actor de una película de comedia o musical gracias a la adaptación audiovisual de "Hamilton".

"Emily in Paris", protagonizada por Lily Collins en Netflix, consiguió una candidatura entre las series de comedia nominadas en Globos de Oro.

"Hamilton", "Borat Subsequent Moviefilm", "Music", "Palm Springs" y "The Prom" serán las candidatas al Globo de Oro a la mejor película de comedia o musical.

