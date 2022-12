Mark Ruffalo repite el triunfo en los Globos de Oro 2021, después de llevarse un Emmy, con su doble actuación en la serie limitada “I Know This Much is True”. | Fuente: NBCUniversal Media, LLC | Fotógrafo: PETER KRAMER

Después de llevarse un Emmy, Mark Ruffalo repite el triunfo en los Globos de Oro 2021, con su doble actuación en la serie limitada “I Know This Much is True”. Acompañado por su esposa y sus dos hijos, el actor que también da vida a Hulk/Bruce Banner en el Universo Cinematográfico de Marvel recibió el premio con un potente mensaje de agradecimiento y reflexión.

“Seamos valientes y demos vuelta al cruel pasado de esta nación. La buena noticia es que la inclusión, la justicia y el cuidado de la Madre Tierra que están surgiendo en todas partes, somos los que estábamos esperando”, dijo, haciendo emocionar a su esposa por las palabras.

"Durante los últimos cuatro años habíamos olvidado que la humanidad es lo que nos une, que podemos vernos, escucharnos y curar a los corazones rotos y a la Madre Tierra. La decencia vuelve a estar presente entre nosotros. ¡Los quiero!”, finalizó.

NUEVA REALIDAD

En medio de la pandemia del coronavirus y con Los Ángeles aún bajo estrictas medidas para evitar contagios, era previsible que los Globos de Oro 2021 se entregaran por videconferencia este año.

Los organizadores sorprendieron al anunciar que Tina Fey y Amy Poehler, que regresan como anfitrionas, conducirían una ceremonia "a dos costas" entre Nueva York y Los Ángeles.

La iniciativa permitirá que más invitados de alto perfil entreguen premios en persona, como Joaquin Phoenix, Renée Zellweger y Salma Hayek.

REENCUENTRO DE "SI YO TUVIERA 30"

Mark Ruffalo y Jennifer Garner fueron parte de la juventud de muchos luego de que protagonizaran la película “Si yo tuviera 30”. Interpretando a Matt Flamhaff y Jenna Rink respectivamente, los artistas fueron iconos de la cultura pop en esta historia que atrapó a más de uno.

Ahora, al cumplirse 16 años del estreno de este film, los actores se reencontraron y fue Ruffalo quien se encargó de inmortalizar este momento: “Reconectando con una vieja amiga. ¿Alguien sabe dónde podemos conseguir Razzles en Canadá?”, escribió en Twitter haciendo referencia a los dulces que comían sus personajes en la cinta.

Asimismo, Jennifer Garner también publicó esta foto en redes sociales e hizo que sus seguidores entiendan qué quiso decir en la descripción: “¡Deseando que el polvo funcione! Y tuve un día perfecto con mi viejo amigo”.

