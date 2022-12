El próximo 28 de febrero se hará la entrega de la gala 78 de los Golden Globe 2021. | Fuente: EFE

Los Globos de Oro 2021 se llevarán a cabo el domingo 28 de febrero en una edición que volverá a tener como presentadoras principales a Tina Fey y Amy Poehler, quienes compartirán sus funciones desde dos ciudades diferentes: Nueva York y California (EE.UU.), respectivamente.

Debido a la pandemia de la COVID-19, los protocolos de bioseguridad también marcarán la ceremonia que abre la temporada de premios hasta los Oscar 2021. Precisamente, la crisis sanitaria obligó a retrasar los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

Sin embargo, luego de que Sarah Jessica Parker y Taraji P. Henson anunciaran las producciones nominadas, la edición número 78 de los Globos de Oro se alista para celebrarse con Renée Zellweger y Joaquin Phoenix entre los presentadores de los premios. A continuación, te mostramos la hora y el canal para disfrutar de esta gala en vivo.

HORA Y CANAL PARA VER LOS GLOBOS DE ORO 2021

Para ver el show previo de los Globos de Oro 2021, puedes seguir la cuenta oficial de Twitter de los premios o a través de la página web goldenglobes.com, desde donde transmitirán vía streaming entrevistas con algunas estrellas a partir de las 6:30 p.m.

En cuanto a la premiación, esta se podrá ver a través de TNT, para quienes cuenten con el servicio de cable. Recuerda que, en Movistar, TNT es el canal 102; y con Claro es el canal 22. En Direct TV, TNT está disponible en el canal 502.

Estados Unidos: 5 p.m.

Perú: 8 p.m.

México: 7 p.m.

Colombia: 8 p.m.

Ecuador: 8 p.m.

Venezuela: 9 p.m.

Chile: 10 p.m.

Argentina: 10 p.m.

España: 2 a.m. (lunes 1 de marzo)

LOS NOMINADOS

Dos películas de Netflix, "Mank" (seis candidaturas) y "The Trial of the Chicago 7" (cinco menciones), lideran las nominaciones en cine para los Globos de Oro.Por detrás se sitúan, con cuatro candidaturas por cabeza, "Promising Young Woman", "The Father" y "Nomadland", que es la gran favorita para esta extraña temporada de premios en Hollywood.Netflix también dominó los apartados de televisión, donde "The Crown" (seis candidaturas) "Schitt's Creek" (cinco nominaciones) y "Ozark" (cuatro menciones) figuran como las series con más opciones de estatuilla.

PREMIOS ESPECIALES

Los actores Jane Fonda y Norman Lear recibirán los galardones Cecil B. deMille y Carol Burnett, respectivamente, ambos premios honoríficos de los Globos de Oro 2021.

