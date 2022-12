La actriz Emma Corrin se llevó un Globo de Oro por su papel en 'The Crown'. | Fuente: Netflix

La actriz británica Emma Corrin obtuvo este domingo el galardón a la mejor actriz de una serie dramática en los Globos de Oro 2021 por su papel en "The Crown", la serie de Netflix en la que ella interpreta a la princesa Diana.

Su compañera de reparto, Olivia Colman, también estaba nominada. Pero fue Corrin, finalmente, quien logró imponerse frente al resto de competidoras. Desde su hogar, la intérprete de Lady Di agradeció al elenco y al equipo por creer en ella.

“Gracias a mi príncipe azul por estar conmigo, es una alegría”, dijo la actriz. Y, más adelante, expresó su agradecimiento hacia la memoria de la princesa Diana, de quien aseguró haber aprendido más de una lección

“Me has enseñado la compasión y la empatía más allá de cualquier medida que pueda imaginar, y en nombre de todos los que te recuerdan con tanto cariño y pasión en nuestros corazones, gracias”, sentenció Corrin en alusión al personaje que le tocó interpretar.

LAS PRESENTADORAS

Amy Poehler y Tina Fey, las reconocidas artistas que son rostros del programa Saturday Night Live, regresan como presentadoras de los Globos de Oro 2021 por cuarta ocasión. Cada una conducirá los premios a través de una transmisión en vivo desde Nueva York y Los Ángeles (EE.UU.).

Como se recuerda, las emisiones pasadas, se veía a los nominados cenando en mesas compartidas, así que este formato fue alterado por los protocolos sanitarios.

A pesar de ello, el show de Amy Poehler y Tina Fey tiene risas aseguradas ya que ambas son expertas en ello. A ellas se le une Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Awkwafina, Cynthia Erivo, Kristen Wiig y Annie Mumolo quienes también componen la primera lista de presentadores para la 78 edición de los Globos de Oro.

LOS NOMINADOS

Dos películas de Netflix, "Mank" (seis candidaturas) y "The Trial of the Chicago 7" (cinco menciones), lideran las nominaciones en cine para los Globos de Oro.Por detrás se sitúan, con cuatro candidaturas por cabeza, "Promising Young Woman", "The Father" y "Nomadland", que es la gran favorita para esta extraña temporada de premios en Hollywood.Netflix también dominó los apartados de televisión, donde "The Crown" (seis candidaturas) "Schitt's Creek" (cinco nominaciones) y "Ozark" (cuatro menciones) figuran como las series con más opciones de estatuilla.

