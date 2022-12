Los Globos de Oro 2021 se realizarán con una edición especial el próximo 28 de febrero. | Fuente: Twitter / Golden Globes

Con una lista de nominaciones dominada por Netflix, todo está listo para la realización de los Globos de Oro 2021, el próximo 28 de febrero. Una gala que abre la temporada de premios cinematográficos hasta el Oscar 2021 y, esta vez, sirve como excusa para conocer de cerca cómo funciona la industria: ¿cómo se eligen, por ejemplo, a las películas y series ganadoras?

Todo empieza en la boleta con una lista de títulos que los estudios envían a los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) —conformada por periodistas que cubren Hollywood para medios de comunicación en 55 países—, quienes deben seleccionar cinco nominados por cada categoría, calificándolos del 1 al 5.

Las producciones, dicho sea de paso, deben haberse estrenado en Estados Unidos durante el año calendario. Una vez elegias, la compañía Ernst & Young se encarga del conteo de boletas, de modo que los miembros de la HFPA no sepan las producciones nominadas hasta que se realiza el anuncio oficial.

El proceso de votación

Durante todo el año, quienes conforman la HFPA son invitados a diversas proyecciones, que a veces se realizan solo para los miembros de la asociación, y otras se desarrollan con más periodistas o en un festival de cine.

El jurado también recibe docenas de proyectores en DVD de películas seleccionadas. La votación es privada y, asimismo, Ernst & Young se responsabiliza del conteo final. El número de votantes varía, aunque las últimas décadas la membresía se ha mantenido bastante constante y son pocos los miembros nuevos que se aceptan cada año.

Así, a diferencia de los Oscar, que cuenta con alrededor de 8 700 miembros votantes, en los Globos de Oro el número fluctúa entre los 80 y 90, que no están ligados a la realización de películas, sino escriben para medios de África, Asia, Australia, Europa, Latinoamérica y Oriente Medio.

Y los nominados son...

Dos películas de Netflix, "Mank" (seis candidaturas) y "The Trial of the Chicago 7" (cinco menciones), lideran las nominaciones en cine para los Globos de Oro.Por detrás se sitúan, con cuatro candidaturas por cabeza, "Promising Young Woman", "The Father" y "Nomadland", que es la gran favorita para esta extraña temporada de premios en Hollywood.Netflix también dominó los apartados de televisión, donde "The Crown" (seis candidaturas) "Schitt's Creek" (cinco nominaciones) y "Ozark" (cuatro menciones) figuran como las series con más opciones de estatuilla.

Premios especiales

Los actores Jane Fonda y Norman Lear recibirán los galardones Cecil B. deMille y Carol Burnett, respectivamente, ambos premios honoríficos de los Globos de Oro 2021.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Clorina Matto de Turner escribió 3 novelas y “Aves sin nido” es la primera novela indigenista de América Latina. Denuncia la injusticia latifundista y la explotación de los campesinos.

Te sugerimos leer