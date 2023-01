'Marriage Story', 'Chernobyl', 'Mr. Robot' y otras cintas y series de plataformas de streaming son los platos fuertes en los Globos de Oro 2020. | Fuente: Composición

Los Globos de Oro vuelven con las expectativas al tope. Su 77° edición se llevará a cabo este domingo 5 de enero en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, con lo cual marca la temporada de premios previa a la carrera por el Oscar 2020.

Uno de los aspectos más resaltantes de esta edición, es que las plataformas de streaming se han ganado un lugar con varias cintas y series nominadas. Netflix, por ejemplo, destaca con 17 nominaciones en las categorías de cine y televisión, con platos fuertes como "Marriage Story" y "The Irishman", el más reciente filme de Martin Scorsese.

De igual modo, la plataforma de HBO logró colocar a 6 producciones en los Globos de Oro 2020. Gracias a series como “Chernobyl”, “Game of Thrones” o “Big Little Lies”, la competencia más fuerte de Netflix viene consolidándose con piezas de primer nivel que, además de captar las preferencias del público, son capaces de convocar el aplauso de la crítica.

Por otro lado, Apple TV+ y Amazon Prime también tienen producciones que candidatean por llevarse un premio en la gala. Conoce cuáles películas y series nominados a los Globos de Oro están disponibles en las plataformas de streaming.

ESTAS SON LAS PELÍCULAS Y SERIES NOMINADAS QUE PUEDEN VERSE EN STREAMING

NETFLIX

Películas:

"The Irishman"

"The Two Popes"

"Marriage Story"

"Dolemite is My Name"

"The Kominsjy Method"

Series:

"The Crown"

"Pose"

"Dead to me"

"Russian Doll"

"The Politician"

"Living With Yourself"

"Unbelievable"

"The Spy"

HBO

"Succession"

"Big Little Lies"

"Game of Thrones"

"Chernobyl"

"Barry"

APPLE TV+

"The Morning Show"

AMAZON PRIME

"Killing Eve"

"The Marvelous Mrs. Maisel"

"Mr. Robot"

"Fleabag"

