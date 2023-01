Los Globos de Oro 2020 inician la carrera de premios con una gran presencia de Netflix en categorías de cine y televisión. (Foto: Composición) | Fuente: Netflix y Warner Bros.

Los Globos de Oro presentarán su 77° edición este domingo 5 de enero en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, Estados Unidos. Así es como se dará inicio a la temporada de premios previa a la carrera por el Oscar 2020. La plataforma Netflix destaca con 17 nominaciones en las categorías de cine y televisión; entre las cuales figuran "Marriage Story", la aclamada película protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver, y "The Irishman", el más reciente filme de Martin Scorsese. Esto es todo lo que debes saber sobre la ceremonia.

LAS CRÍTICAS

Cabe resaltar que los Globos de Oro 2020 fueron criticados, en redes sociales, por no haber incluido mujeres en la categoría de dirección; debido a que Greta Gerwig, Lorene Scafaria y Céline Sciamma participan con sus filmes.

EL CONDUCTOR

El comediante británico, Ricky Gervais, regresará para conducir la ceremonia del Globos de Oro por quinta vez. "Nuevamente, me hicieron una oferta que no pueda rechazar. Pero esta es la última vez que hago esto, lo que podría convertirlo en una noche divertida", dijo en un comunicado.

La organización espera atraer al público gracias al controversial humor de Gervais ─quien, en años anteriores, ha bromeado sobre Angelina Jolie, Mel Gibson y Madonna─ y con eso elevar el ráting. En el 2019, fue su año más bajo en audiencia con Andy Samberg y Sandra Oh como presentadores.

LOS PRESENTADORES

Los Globos de Oro 2020 recibirá a una multitud de estrellas en el escenario para entregar los premios. Sofía Vergara, Charlize Theron, Octavia Spencer, y Daniel Craig están entre los presentadores de la noche.

Pero no serán los únicos. También se confirmó a Kerry Washington, Tiffany Haddish, Glenn Close, Will Ferrell, Kate McKinnon y Ted Danson como los encargados de anunciar a los ganadores.

'Game of Thrones' es la gran ausente entre los nominados al Globo de Oro 2020. Solo consiguió nominación le actor Kit Harington. | Fuente: HBO

HORA Y CANAL PARA VER LOS GLOBOS DE ORO

Fecha: Domingo 5 de enero del 2020.

México: 6 p.m.Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 7 p.m.Venezuela: 8 p.m.Chile y Argentina: 9 p.m.

Canal: TNT.

PREMIOS ESPECIALES

Los galardonados con los premios honoríficos Carol Burnett y Cecil B. deMille son, respectivamente, Ellen DeGeneres y Tom Hanks.

LOS NOMINADOS

La película "Joker" se enfrenta a tres cintas de Netflix en el premio de Mejor película de drama, mientras que Joaquin Phoenix se disputa el premio con Adam Driver ("Marriage Story"), Jonathan Pryce ("The Two Popes"), Antonio Banderas ("Dolor y Gloria") y Christian Bale ("Ford V. Ferrari"). El director Todd Phillips también aparece como uno de los favoritos para llevarse el galardón a Mejor director, junto a Martin Scorsese ("The Irishman") y Bong Joon Ho ("Parasite").

"Once Upon a Time... In Hollywood", de Quentin Tarantino, es la favorita en la categoría de Mejor comedia o musical y compite por el galardón contra "Jojo Rabbit", "Knives out", "Rocketman" y "Dolemite is my name".

Asimismo, Netflix cuenta con presencia en diferentes categorías de películas y series para "The Two Popes", "The Crown", "Unbelievable", "Russian Doll", "The Kominsky Method", "The Politician", "Living with yourself" y "Dolemite is my name".

La señal HBO también compite en el género televisivo con las producciones "Chernobyl", "Big Little Lies", "Barry" y "Succession". Por otro lado, Amazon participa con la anteriormente galardonada "The Marvelous Mrs. Maisel" y Amazon Prime Video se abre paso con "Fleabag", una de las favoritas para alzarse con el galardón de Mejor serie de comedia.

Entre las series dramáticas, destaca la ausencia de "Game of Thrones", que emitió su útima temporada en el 2019. No obstante, Kit Harington obtuvo una nominación como Mejor actor de serie dramática por desempeñar su rol como Jon Snow en la octava temporada. Las nominaciones en drama están conformadas por "Big Little Lies" (HBO), "The Crown" (Netflix). "Killing Eve" (BBC America), "The morning show" (Apple TV+) y "Succession" (HBO).

