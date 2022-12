'Marriage Story' (o 'Historia de un matrimonio') lidera los Globos de Oro 2020 con seis nominaciones. | Fuente: Netflix

La película "Marriage Story" (o "Historia de un matrimonio"), que se acaba de estrenar en Netflix, se alzó con el mayor número de nominaciones en los Globos de Oro 2020, que abren la temporada de premios en Hollywood, al ser seleccionada en seis categorías, incluyendo Mejor Filme Dramático.

"The Irishman", la epopeya mafiosa de tres horas y media de Martin Scorsese, y el último filme de Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood", siguen detrás con cinco nominaciones cada uno para estos galardones que serán entregados el próximo 5 de enero en Los Ángeles.

"Marriage Story" (o "Historia de un matrimonio") también obtuvo candidaturas en los Globos de Oro 2020 para sus estrellas Scarlett Johansson y Adam Driver. Además para su guión, aunque su director, Noah Baumbach, no contó con la misma suerte.

La victoria de la cinta, que se encuentra en el catálogo de Netflix, en las nominaciones no pilla por sorpresa a la crítica de Hollywood, pues a pesar de haber contado con menos promoción que sus dos grandes contrincantes, desde sus primeras proyecciones los comentarios positivos la convirtieron en la película de la que todo el mundo habla.

'Marriage Story', que se encuentra en Netflix, es protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver. | Fuente: Netflix

¿DE QUÉ SE TRATA?

"Marriage Story" (o "Historia de un matrimonio") se trata de la crónica de un turbulento divorcio, entre Nueva York y Los Ángeles. Ha sido comparado a filmes legendarios sobre divorcios, como el emblemático "Kramer contro Kramer" de hace 40 años.

"Cuando el director me llamó para proponerme la película empecé a hablar y hablar para contarle lo que me estaba pasando", contó previamente Scarlett Johansson, quien se acababa de divorciar de su segundo marido, el francés Romain Dauriac. "Pensé, es el destino. Este filme tiene mucho de todos nosotros", confesó.

OTROS NOMINADOS

Más allá de la cinta protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver, se encuentran otros grandes títulos y nombres nominados a los Globos de Oro 2020.

Martin Scorsese, por su parte, luchará por la estatuilla a Mejor Director por "The Irishman", pero no hubo ningún guiño para su protagonista, Robert De Niro. En cambio, Al Pacino y Joe Pesci fueron nominados por sus papeles secundarios.

El drama del Vaticano de Netflix "Los dos papas" también fue destacado, mientras que la oscura historia de cómic "Joker" recibió la nominación al Mejor Drama, Mejor Actor para Joaquin Phoenix y Mejor Director para Todd Phillips.

Los Globos de Oro son vistos como un referente clave para los Premios Oscar, ya que se celebran dos días antes de que finalice la votación para los nominados en los Premios de la Academia. (Con información de AFP)

