Las 5 cosas a las que debes prestar atención en los Globos de Oro 2020. | Fuente: AFP

Los Globos de Oro 2020 se llevarán a cabo en Beverly Hills, California, en Estados Unidos. La 77 edición es una de las más importantes ceremonias en las que se galardona a lo mejor del cine y la televisión.

No hay duda que los ojos del mundo estarán puestos en la alfombra roja y la ceremonoa de Hollywood; así que, si eres uno de los espectadores de la gala, no debes dejar pasar estas cinco cosas importantes.

Nuevo récord

Martin Scorsese podría obtener un nuevo récord si gana el premio a Mejor director por la película "El irlandés". De ser así, el cineasta igualaría el récord de galardones en esa categoría, este domingo en los Globos de Oro 2020.

Scorsese ya ha sido recompensado por "Pandillas de Nueva York" (2003), "Los infiltrados" (2007) y "Hugo" (2012). Además, fue nominado en otras cinco ocasiones a esta categoría, aunque no se los dieron. Solo el director Elia Kazan ha ganado hasta ahora cuatro de estos premios, el último en 1964 por "América, América".

#MeToo: las mujeres nuevamente excluidas

En los Globos de Oro del 2018, Natalie Portman anunció la categoría de mejor director con un claro reclamo: "Aquí los nominados, exclusivamente masculinos". Este año, en la 77 edición de la premiación, la Asociación de la prensa extranjera de Hollywood volvió a nominar solo a hombres.

Las críticas se han alzado, sobretodo por el movimiento #MeToo, que ha apoyado diversos casos de víctimas de agresión sexual cometidos en Hollywood. Por ejemplo, la directora de "Mujercitas", Greta Gerwig, fue ignorada en la categoría.

Hasta ahora, Barbra Streisand sigue siendo la única mujer en haber ganado en esa categoría, por "Yentl" en 1984.

Awkwafina puede hacer historia

La actriz Awkwafina podría convertirse en la primera persona de origen asiático en recibir un galardón de los Globos de Oro en la categoría a Mejor actriz. Ella es favorita por su papel en "The Farewell".

El filme ha sido descrito como "una historia basada en una mentira real". Este trata sobre una familia que se reúne en China para decir adiós a su matriarca, quien ignora que va a morir.

La guerra del streaming

En la 77 edición de los Globos de Oro, las plataformas de streaming han logrado destacar con nominaciones importantes.

Luego que Apple lanzara en noviembre su servicio de streaming, Apple TV+, la serie "The Morning Show", protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon y que retrata el impenetrable universo de los programas matinales de televisión, obtuvo tres nominaciones a los Globos de Oro.

En tanto, Netflix ha conseguido cuatro nominaciones con su serie "The Crown", que trata sobre la familia real británica. Mientras que "Juego de Tronos", de HBO, solo obtuvo una nominación para el actor Kit Harington.

Bromas pesadas

El humorista Ricky Gervais, quien se caracteriza por realizar bromas pesadas, incluso a los invitados más exclusivos, estará a cargo de la animación en la ceremonia de los Globos de Oro 2020.

Esta es la quinta vez que lo hace y ha prometido que será la última, por lo que no hay duda de que sus bromas no bajarán el tono. Su última aparición fue en 2016 y no se descarta que se inspire en el movimiento antiacoso #MeToo, teniendo en cuenta que el caso de Harvey Weinstein se verá el lunes 6 de enero, un día después de los Globos de Oro.

