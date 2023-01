De Joaquin Phoenix a Michelle Williams: todos los ganadores de los Globos de Oro 2020. | Fuente: AFP

Algunas sorpresas se vieron entre los ganadores de los Globos de Oro 2020 y otras ya estaban cantadas. La comedia "Once Upon a Time in Hollywood", de Quentin Tarantino, y el drama "1917", de Sam Mendes, se llevaron los principales galardones en la categoría de ciune.

La primera cinta lideró la lista de obras premiadas con tres galardones; mientras que "1917" sumó solo dos premios, empatada con "Joker" y "Rocketman". La gran perdedora fue "The Irishman" que se fue con las manos vacías.

En los Globos de Oro 2020, ninguno de los hispanos nominados consiguió llevarse el galardón. En cambio, hubo representación asiática en los apartados de Mejor Película Extranjera y Awkwafina como Mejor Actriz de Cine en una Comedia o Musical.

Estos son todos los ganadores.

Joaquin Phoenix se llevó el Globo de Oro a Mejor Actor en una Película Dramática por 'Joker'. | Fuente: AFP

CINE

Mejor Película: Drama"1917".

Mejor actor en película: Drama - Joaquin Phoenix ("Joker")

Mejor actriz en película: Drama- Renée Zellweger ("Judy")

Mejor Película: Musical o Comedia- "Once upon a time... in Hollywood" (Columbia Pictures)

Mejo actor en película: Musical o Comedia- Taron Egerton ("Rocketman")

Mejor actriz en película: Musical o Comedia- Awkwafina ("The Farewell")

Renée Zellweger ganó a Mejor actriz en película: Drama por 'Judy'. | Fuente: AFP

Mejor actor de reparto- Brad Pitt ("Once upon a time... in Hollywood")

Mejor actriz de reparto- Laura Dern ("Marriage Story")

Mejor director de película- Sam Mendes ("1917")

Mejor guion de película- Quentin Tarantino ("Once upon a time... in Hollywood")

Mejor película en lengua extranjera- "Parasite" (Corea del Sur)

Mejor película animada- "Missing Link".

Brad Pitt ganó a Mejor actor de reparto en Cine por 'Once upon a time... in Hollywood'. | Fuente: AFP

TELEVISIÓN

Mejor serie de televisión: Drama- "Succession" (HBO)

Mejor actor en serie de televisión: Drama- Brian Cox ("Succession")

Mejor actriz en serie de televisión: Drama- Olivia Colman ("The Crown")

Mejor serie de televisión: Musical o Comedia- "Fleabag" (Amazon Prime Video)

Mejor actor en una serie de televisión: Musical o Comedia- Ramy Youssef ("Ramy")

El elenco de 'Fleabag' ganó el Globo de Oro a Mejor Serie de TV: Musical o Comedia. | Fuente: AFP

Mejor actriz en una serie de televisión: Musical o Comedia- Phoebe Waller- Bridge ("Fleabag")

Mejor serie de televisión limitada o película para televisión- "Chernobyl" (HBO)

Mejor actor en serie de televisión limitada o película para televisión- Russell Crowe ("The Loudest Voice")

Mejor actriz en serie de televisión limitada o película para televisión- Michelle Williams ("Fosse/ Verdon")

Mejor actor de reparto en serie de televisión limitada o película para televisión- Stellan Skarsgard ("Chernobyl")

Mejor actriz de reparto en serie de televisión limitada o película para televisión- Patricia Arquette ("The act")

En su discurso de aceptación, Michelle Williams recalcó el poder de las mujeres a elegir. | Fuente: AFP

