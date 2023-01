La ceremonia de los Globos de Oro 2020 se realizará el domingo 5 de enero. | Fuente: AFP

Hoy domingo 5 de enero, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood celebrará la 77 edición de los Globos de Oro, que premia a lo mejor del cine y la televisión durante el último año. Durante el 2019, las plataformas de streaming han ganado importantes nominaciones, razón por la que esta ceremonia, que se realizará en el Beverly Hilton Hotel, en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, es una de las más esperadas.

Los Globos de Oro 2020 se podrán seguir en vivo desde distintas partes del mundo. La antesala de la ceremonia será con una alfombra roja, por la que desfilarán las celebridades.

Hora y canal para ver los Globos de Oro 2020. | Fuente: Golden Globes

HORA Y CANAL DE LA ALFOMBRA ROJA

Para ver la ‘red carpet’ de los Globos de Oro 2020, puedes seguir la cuenta oficial de Facebook de los premios, desde donde transmitirán vía streaming. Además, la NBC tiene los permisos para compartir la gala en Estados Unidos y TNT en Latinoamérica.

Estados Unidos (hora del este): 7 p.m.

Perú: 7 p.m.

México: 7 p.m.

Colombia: 7 p.m.

Ecuador: 7 p.m.

Venezuela: 8 p.m.

Chile: 9 p.m.

Argentina: 9 p.m.

España: 1 a.m. (lunes 6)

HORA Y CANAL DE LA CEREMONIA DE LOS GLOBOS DE ORO 2020

La 77 edición de los Globos de Oro se podrá ver a través de TNT, para quienes cuenten con el servicio de cable. Recuerda que en Movistar, TNT es el canal 102; y con Claro es el canal 22. En Direct TV, TNT está disponible en el canal 502.

Estados Unidos (hora del este): 8 p.m.

Perú: 8 p.m.

México: 8 p.m.

Colombia: 8 p.m.

Ecuador: 8 p.m.

Venezuela: 9 p.m.

Chile: 10 p.m.

Argentina: 10 p.m.

España: 2 a.m. (lunes 6)

Además, la gala de los Globos de Oro 2020 se podrá ver desde la plataforma digital TNT GO. Es decir, no hay excusa para no seguir esta importante premiación.

Te sugerimos leer