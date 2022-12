'12 Years a Slave' destacó por retratar el padecimiento de los afroamericanos en Estados Unidos. | Fuente: IMDB | Fotógrafo: Etienne Laurent

En Estados Unidos ha vuelto a estallar el conflicto racial, debido a la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de un policía.

Se trata de un problema social que se ha tratado en numerosas películas y documentales. Desde "Detroit" y "BlacKkKlansman" hasta la reciente cinta sobre Michelle Obama, repasamos los títulos más recientes para entender la crisis. "Malcolm X", "The Color Purple", "To Kill a Mockingbird", "Bamboozled", "The Help"... son varios los filmes que narran el racismo durante la formación del país, la guerra de independencia y tras la abolición de la esclavitud. Pero en los últimos años, se han estrenado nuevas películas que aportan una perspectiva actual al problema social. "MOONLIGHT" (2016) Cuando se estrenó en 2016, "Moonlight" recabó tantos elogios que consiguió eclipsar a la colorida "La La Land" y llevarse el Oscar a la Mejor Película. Dividida en tres segmentos, narra la infancia, adolescencia y madurez de Chiron, un joven afroamericano, huérfano de padre, con una madre deprimida y drogodependiente, que crece en los suburbios conflictivos de Miami. Desatendido por su familia y acosado por sus compañeros, el protagonista trata de independizarse y construir su vida en un laberinto que parece no tener salida. "Moonlight" marcó varios hitos: primera película de temática LGBT con un reparto íntegramente afroamericano; segundo filme con menor presupuesto ganador del Oscar; primer musulmán —Mahershala Ali— que vence en interpretación y el segundo director afroamericano de la historia con una cinta oscarizada. Frank Ocean, uno de los artistas más representativos de esta generación, escribió el prólogo del libro basado en el filme.

"BLACKKKLANSMAN" (2018) Aunque parezca imposible, "BlacKkKlansman" narra la historia real de un policía afroamericano, Ron Stallworth, que en la década de 1970 consiguió infiltrarse en el Ku Klux Klan (KKK), el grupo de supremacistas blancos más importante de Estados Unidos. Para que no descubrieran que era un hombre negro, Ron, contó con la ayuda de un policía blanco que asistía a las reuniones y grababa las conversaciones. Ambos consiguieron evitar actos violentos y demostraron al propio Pentágono que había miembros del ejército entre las filas del Ku Klux Klan. Dirigida por Spike Lee, el filme incluye numerosas referencias al pasado, como los estereotipos sobre la raza negra en cintas como "Gone with the Wind"; y al presente, con un epílogo que recuerda la matanza de Charlottesville y los polémicos discursos de Donald Trump. "BECOMING" (2020) "Becoming" es el título del libro en el que Michelle Obama cuenta su historia personal y también el del documental de Netflix que siguió a la primera dama en la gira de presentación, justo al salir de la Casa Blanca. Al comienzo del filme, Michelle condensa su historia vital con una contundente frase: "Soy del South Side (Lado Sur) de Chicago. Eso te dice todo lo que debes saber sobre mí". Esos orígenes, en un barrio donde reside un gran número de familias afroamericanas de clase trabajadora, están muy presentes en la vida de Michelle Robinson Obama, abogada que se convirtió en la primera mujer afroamericana que llegó a la residencia presidencial. La líder recuerda momentos difíciles de su vida, como cuando la madre de una de sus compañeras de residencia universitaria pidió que cambiasen de cuarto a su hija porque no quería que viviera con una chica negra. A través del testimonio de Michelle y de sus conversaciones con otras jóvenes, su directora Nadia Hallgren construye una radiografía de lo que significa ser mujer negra en Estados Unidos.

"DETROIT" (2017) La ola de protestas que vive Estados Unidos en 2020 tiene uno de sus reflejos en los disturbios de Detroit de 1967, que estallaron como resultado de la acción policial en la calle 12 —mayoritariamente negra— y se saldaron con 43 muertes. La trama central de "Detroit" es la violencia policial, en concreto la ejercida por parte de agentes blancos sobre ciudadanos negros. Es decir, el conflicto social actual. Dirigida por Kathryn Bigelow, el filme indaga en el racismo endémico, la sensación de impunidad y las diferencias sociales basadas en prejuicios raciales. "13th" (2016)

La reforma de la justicia penal en Estados Unidos es uno de los pocos consensos políticos alcanzados bajo el mandato de Trump.

Pocos políticos en Washington, tampoco los conservadores, defienden el viciado sistema actual que aplica condenas desproporcionadas a delitos menores que han saturado las cárceles del país, muchas gestionadas por empresas privadas. El documental "13th" repasa cómo los prejuicios sistémicos que motivaron ciertas reformas durante la "guerra contra las drogas" ("The War on Drugs") de Richard Nixon han derivado, décadas después, en miles de afroamericanos entre rejas por delitos de trapicheo en zonas pobres, a veces el último eslabón de una jerarquía criminal más compleja.

"12 YEARS A SLAVE" (2013)Dirigida por Steve McQueen y ganadora del Oscar, viaja hasta 1841, cuando la esclavitud aún era legal en algunos estados.Es una adaptación de la autobiografía de Solomon Northup (“Twelve Years a Slave”), un mulato nacido libre en el estado de Nueva York que fue secuestrado en Washington D.C. en 1841 y vendido como esclavo.La esclavitud se abolió paulatinamente, pero la segregación racial continuó hasta 1965."HOLLYWOOD" (2020)Esta miniserie de Netflix traslada las denuncias actuales por la poca representación de las minorías en el cine hasta la época dorada de Hollywood. ¿Qué pasaría si los grandes papeles no se hubieran reservado solo para estrellas blancas?La mitología del séptimo arte tiene una cara oculta menos glamorosa, como el fracaso de la carrera de Dorothy Dandridge, quien interpretó a una "Cleopatra" negra, pero sus escenas se eliminaron y volvieron a grabar con Elizabeth Taylor en 1963. La carrera de Dandridge se truncó y murió en 1965 por sobredosis de antidepresivos.

(Con información de EFE).

