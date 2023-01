Tom Hanks, protagonista de 'Forrest Gump', confesó que financió parte de la exitosa cinta. | Fuente: Paramount Pictures

Detrás de toda gran película se alojan grandes secretos. Y ese parece ser el caso de “Forrest Gump”, la aclamada cinta que Tom Hanks protagonizó en los años noventa y cuya producción financió una parte él mismo, según confesó en una reciente entrevista.

Durante una conversación con In Depth with Graham Bensinger, el actor estadounidense comentó que junto al director Robert Zemeckis pusieron dinero de su propio bolsillo para que algunas escenas de la película salieran adelante cuando Paramount Pictures decidió ahorrar costos.

Gracias a la inversión de ambos, los espectadores pudieron ver en la pantalla grande la clásica carrera que Forrest Gump emprende por todo Estados Unidos, una escena que, contra los deseos de Zemeckis, la productora se negó a financiar por considerarla demasiada cara.

Fue precisamente entonces cuando el realizador decidió pedir a Hanks el dinero necesario para hacer posible dicha parte de la película. El intérprete, que este año contrajo la COVID-19 cuando se encontraba filmando una cinta en Australia, contó:

"Y él [Zemeckis] dijo: 'Bueno, esta carrera va a costar X cantidad de dólares'. Y no era barato. Y yo dije 'Ok'. Él dijo: 'Tú y yo vamos a dividir esa cantidad y la devolveremos [a Paramount]. Te devolveremos el dinero, pero ustedes [Paramount] van a tener que compartir las ganancias un poco más'. El estudio dijo: ‘Fabuloso, genial. Está bien’. Y también fue bueno para nosotros".

MÁS COMPLICACIONES EN EL RODAJE

La carrera de Forrest Gump no fue la única que Tom Hanks y Robert Zemeckis pagaron con su dinero. Aunque no especificó cuál escena, el actor de 64 años alegó que también debieron cubrir un seguro que Paramount no quiso financiar.

“Dijeron: ‘El clima es tal que no podemos obtener la cobertura del seguro, entonces ustedes no pueden filmar’. Y Bob y yo dijimos: ‘Cubriremos el seguro’. Y lo hicimos”, repasó el intérprete de cintas icónicas como “Filadelfia” y “Náufrago”.

Finalmente, las decisiones que Tom Hanks tomó le fueron retribuidas. Y es que cuando la cinta se estrenó en 1994, se convirtió de inmediato en un éxito en taquilla, con lo cual el protagonista pudo recaudar un estimado de 65 millones de dólares.

Por otra parte, la estrella de Hollywood también apuntó que darle vida a Forrest Gump significó un desafío mayor. Tan grande que las filmaciones de los primeros tres días fueron desechadas. Por suerte, el director le dio un consejo que hizo el trabajo menos complicado.

"Bob [Zemeckis] dijo: 'Mira, sé lo que estás tratando de hacer. Sé lo nervioso que estás y lo cohibido que puede ser esto antes de que entremos en el ritmo. Pero no vamos a utilizar ninguno de estos tres primeros días porque no creo que lo tengas, no tienes el carácter. Y yo dije: ‘No lo sé. No lo sé. Tienes razón’. Y él solo dijo: 'No te esfuerces tanto'. Y a partir de eso, todo se asentó en un momento", anotó Tom Hanks.

