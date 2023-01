El cineasta español Pedro Almodóvar en el 77 ° Festival Internacional de Cine de Venecia | Fuente: Efe

La película "Nomadland", de Chloé Zhao, y protagonizada por Frances MacDormand, ganó este sábado el León de Oro a la mejor película de la 77 edición del Festival Internacional de cine de Venecia.Este es el palmarés completo del jurado, presidido por cate Blanchett, en su principal sección competitiva:

SECCIÓN OFICIAL

León de Oro: "Nomadland", de Chloé Zhao.León de Plata al mejor director: Kiyoshi Kurosawa, por "Wife of a Spy".León de Plata Gran Premio del Jurado: "Nuevo orden", de Michel Franco.Premio Especial del Jurado: "Dear Comrades", de Andréi Konchalovsky.Premio al mejor guion: Chaitanya Tamhane, por "The Disciple".Copa Volpi a la mejor actriz: Vanessa Kirby, por "Pieces of a Woman".Copa Volpi al mejor actor: Pierfrancesco Favino, por "Padrenostro".Premio Marcello Mastroianni al mejor intérprete emergente: Rouhollah Zamani, por "Sun Children".

HORIZONTES

Mejor filme: "The Wasteland", de Ahmad Bahrami.Mejor dirección: Pietro Castellitto, por "I predatori".Premio especial del jurado: "Listen", de Ana Rocha de Sousa.Mejor interpretación femenina: Khansa Batma, por "Zanka Contact".Mejor interpretación masculina: Yahya Mahayni, por "The Man Who Sold His Skin".Mejor guion: Lav Diaz, por "Lahi, Hayop".Mejor cortometraje: "Entre tú y Milagros", de Mariana Saffon.

OTROS PREMIOS

Premio Luigi di Laurentiis a la mejor ópera prima: "Listen", de Ana Rocha de Sousa.Premio a la mejor película de realidad virtual: "The Hangman at home. An immersive single user experience", de Michelle y Uri Kranot.Premio a la mejor experiencia en realidad virtual: "Finding Pandora X", de Liira Benzing.Premio a la mejor historia de realidad virtual: "Killing a superstar", de Fan Fan.

Con información de EFE

