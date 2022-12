El cineasta James Gunn confirmó el fin del rodaje de la película 'Escuadrón Suicida 2'. | Fuente: Instagram/Warner Bros.

"Escuadrón Suicida 2" terminó su rodaje, según confirmó el director James Gunn. A través de un anuncio en redes sociales, el cineasta detrás de “Guardianes de la Galaxia” y “Brightburn: hijo de la oscuridad” contó su difícil y gratificante experiencia durante la filmación de la película, y también agradeció al equipo que trabajó junto a él en este proyecto.

La segunda parte de "Escuadrón Suicida" funcionará como una continuación y a la vez un reboot, debido a los cambios realizados en la historia. Will Smith no pudo volver a interpretar a Deadshot, debido a temas de agenda, y Jared Leto no fue tomado en cuenta para aparecer bajo el rol de Joker.

Por otro lado, Margot Robbie fue fichada para regresar a su papel como Harley Quinn, después de protagonizar “Birds of Prey”. La famosa actriz australiana se luce junto a la producción de la película de DC y James Gunn en una fotografía que publicó el director en Instagram

“Y así termina el rodaje de ‘The Suicide Squad’. Mi padre murió dos semanas antes de que comenzáramos a filmar y mi perro murió dos semanas antes del final. Fue un momento difícil en mi vida y, sin embargo, el momento más gratificante que he tenido al hacer una película”, escribió Gunn sobre "Escuadrón Suicida 2".

Además, el cineasta de 53 años envió un mensaje de agradecimiento a todas las personas que hicieron posible la realización de la cinta. Cabe recordar que, después de formar parte de DC, James Gunn volverá a Marvel Studios para dirigir la tercera entrega de “Guardianes de la Galaxia”.

“La profesionalidad, el talento, la compasión y la amabilidad de este elenco y equipo me inspiraron todos los días. Gracias a todos los involucrados en esta película, en cada etapa de desarrollo, en cada departamento. Estoy muy agradecido desde el fondo de mi corazón por todos ustedes. Son la razón por la hago películas”, agregó.

