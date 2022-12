Carrie-Ann Moss y Keanu Reeves volverán a interpretar a Trinity y Neo, personajes que luchan contra la Matrix.

La distopía futurista que presentó "The Matrix" hace 20 años regresará a la pantalla grande. Lana Wachowski escribirá y dirigirá la cuarta película de la saga, que además contará con sus protagonistas Keanu Reeves y Carrie-Ann Moss en sus papeles de Neo y Trinity.

El anuncio lo realizó el presidente de los estudios Warner Bros. Toby Emmerich a la revista "Variety". Fuentes citadas por la revista indican que la producción empezará a inicios del 2020.

"No podríamos estar más felices por el regreso de 'The Matrix' con Lana", dijo Emmerich. "Lana es una visionaria, una realizadora singular y creativa. Estamos felices de que vaya a escribir, dirigir y producir este nuevo capítulo en la saga de Matrix", agregó.

'The Matrix' causó una revolución en 1999 por sus efectos visuales.

Lana Wachowski trabajará junto con los guionistas Aleksander Hemon y David Mitchell. Grant Hill también será productor. Ella también es citada por la revista "Variety".

"Muchas de las ideas que exploramos Lilly [su hermana] y yo hace 20 años sobre nuestra realidad son más relevantes ahora. Estoy muy feliz de tener a estos personajes de regreso en mi vida y agradecida por tener una nueva oportunidad de trabajar con mis amigos", dijo la directora.

Las tres película de la saga, "The Matrix", "The Matrix Reloaded" y "The Matrix Revolutions" recaudaron más de 1.6 mil millones de dólares en todo el mundo.

