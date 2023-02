Los premios Emmy 2020 alteraron las reglas de su gala, pero mantienen la fecha, frente al nuevo coronavirus. | Fuente: EFE

Los Emmy, los premios más importantes de la televisión, anunciaron este viernes que habrá cambios en sus reglas debido a la crisis del nuevo coronavirus y aclararon que, por ahora, no contemplan ni atrasar ni cancelar su ceremonia de entrega de galardones. "No hay planes de cancelar o retrasar la gala de los Emmy del 20 de septiembre ni las de los Creative Arts Emmy del 12 y el 13 de septiembre", explicó este 27 de marzo la Academia de la Televisión en un comunicado. "Mientras las directivas y mandatos estatales y nacionales sobre la pandemia de COVID-19 continúen cambiando, la Academia de la Televisión y su socio para la retransmisión ABC seguirán las recomendaciones del Centro de Control y Prevención de Enfermedades del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles", añadió.

La televisión, como el resto de industrias culturales, se ha visto muy afectada por el coronavirus. De ahí que la Academia de la Televisión haya hecho algunos cambios en las reglas de los Emmy.Por ejemplo, el plazo para presentar candidatos para la próxima edición de estos reconocimientos ha sido ampliado hasta el 5 de junio. Las nominaciones se anunciarán el 28 de julio, en lugar del 14 de ese mismo mes que aparecía en el calendario original.Además, la primera ronda de votación, tras los cambios hechos este viernes, será del 2 al 13 de julio y la segunda tanda tendrá lugar del 21 al 31 de agosto.

OTROS CAMBIOS

Una serie que quiera optar a los Emmy se habrá tenido que estrenar antes del 31 de mayo, un aspecto que no cambia respecto a las reglas originales. Pero los Emmy han dado cierta flexibilidad al admitir que pueda haber episodios pendientes de una serie más allá del 31 de mayo siempre y cuando se emitan antes del 30 de junio. Por otro lado, la Academia de la Televisión ha prohibido en este año de los Emmy todos los eventos promocionales "For Your Consideration" (para su consideración). Los premios de cine y televisión están tratando de adaptarse a la situación excepcional provocada por el COVID-19. Los Globos de Oro anunciaron el jueves que incluirán cambios en su reglamento, como admitir enlaces web y DVD en lugar de pases de prensa, para sortear que las salas de cine se encuentran cerradas en Los Ángeles. Y la semana pasada, la Academia de Hollywood, la responsable de los Oscar, dejó la puerta abierta a posibles transformaciones en sus premios debido también a la pandemia. (Con información de EFE).

Te sugerimos leer