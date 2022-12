Elisabeth Moss protagoniza la cinta 'The Kitchen' que ha llamado la atención por narrar una historia de mafia desde el punto de vista femenino. | Fuente: New Century Films

La actriz Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale") cree que desde hace unos años la industria del entretenimiento "está comenzando a sacar a la luz historias sobre mujeres que aún no han sido contadas", como su última película "The Kitchen", protagonizada junto a Tiffany Haddish y Melissa McCarthy.

En la cinta, que se estrena el 15 de agosto en Perú, el trío interpreta a un grupo de mujeres de la década de 1970 que comienzan a relacionarse con las mafias de Nueva York al tener que ocuparse de los negocios ilegales de sus maridos, encarcelados por las autoridades en el barrio de Hell's Kitchen, al oeste de la Gran Manzana.

"Es una de esas historias que aún no habían sido contadas y creo que por eso es interesante que haya proyectos con mujeres involucradas. Estamos sacando a la luz relatos que hasta ahora nadie conocía", explica Elisabeth Moss junto a sus compañeras de reparto.

Precisamente, "The Kitchen" dirigida por la cineasta Andrea Berloff ha llamado la atención de la industria cinematográfica por narrar una historia de mafia y crimen desde el punto de vista de la mujer, con un reparto muy valorado por el público y la crítica.

"Tenemos la oportunidad de contar el otro lado de la historia. Por eso es importante que haya más mujeres en la industria como el caso de esta película, dirigida y escrita también por una mujer", defiende la actriz premiada por sus papeles en la serie "The Handmaid's Tale" y "Mad Men", ambos con un fuerte vínculo feminista.

"NUESTRAS HABILIDADES A VECES NO CUENTAN IGUAL"

"Creo que la cosas van progresando, con pasos de bebé y a veces algunos hacia atrás. Pero aún así creo que el mundo debe cambiar drásticamente", sostiene Melissa McCarthy. "Es importante ver a tres mujeres liderando una película así", agrega.

Su personaje como esposa de un mafioso envuelta en la vida criminal y madre de dos hijos es quizás el que afronta problemas más cotidianos por su condición de mujer en una época y un ambiente aún más adverso contra ellas.

"Muchos de los problemas que aparecen en el filme son reales en el mundo -considera-. No tenemos las mismas oportunidades, nuestras habilidades a veces no cuentan igual".

En ese punto es donde McCarthy encuentra un sentido a su trabajo y papel: "Ver los problemas de las demás hacen sentir que no estás sola, que la gente tiene inseguridades, se preocupa por su familia... y eso nos hace estar juntas."

A pesar del tono reivindicativo de las actrices, no todo es político en "The Kitchen", pues en verdad el filme es una cinta de acción y crimen que recupera la frenética ciudad de Nueva York de los años 1970 y sus negocios sucios a base de corrupción, amenazas y pistolas.

"Las pistolas en el cine, no por ahí fuera", sentencia Tiffany Haddish en relación a la trágica situación que enfrenta EE.UU. con relación al control de armas y los tiroteos. (EFE)

