El elenco de 'Volver al futuro' tendrá un reencuentro virtual por la cuarentena. | Fuente: Universal Pictures

El reparto de "Volver al futuro" volverá a reunirse en un evento especial convocado para el lunes por el actor Josh Gad, quien da voz al personaje de Olaf en "Frozen" y ha organizado antes el reencuentro de "The Goonies", otra cinta mítica de 1985.El propio Gad anunció la cita en su perfil de Twitter e Instagram, donde publicó la captura de una videollamada en la que aparecen los protagonistas de la cinta Michael J. Fox y Christopher Lloyd, cada uno desde sus casas.La reunión, en la que también estará Lea Thompson, se emitirá en el canal de YouTube de Josh Gad a las 11:00 a.m. (hora peruana).El reencuentro formará parte de la serie "Reunited Apart", puesta en marcha por el propio Gad durante el confinamiento, quien aunque en su estreno con el reparto de "The Goonies" bromeó con que sería el "primer y último" capítulo, ha conseguido juntar a los intérpretes del clásico de ciencia-ficción estrenado en 1985."¡No seas un flojo! Únete a Lea Thompson y a muchas sorpresas más en la reunión virtual de 'Volver al futuro'", informó hoy el perfil de Twitter de la película.

Durante la emisión se habilitará un enlace para hacer donaciones a organizaciones solidarias por la crisis del coronavirus.Este año se cumple el 35 aniversario del estreno de la cinta, convertida en una de las ficciones de culto de los años 1980 y que ha sido influencia de otras producciones, videos musicales e incluso dibujos animados como "Rick and Morty".La semana pasada se reunió el equipo de "The Goonies" en un especial en el que también participaron Steven Spielberg, productor de la película, y Cyndi Lauper, cantante de la banda sonora.Desde sus casas, se conectaron por videollamada Sean Astin, Corey Feldman, Martha Plimpton, Jeff Cohen, Jonathan Ke Quan, Kerri Green y Josh Brolin, mientras que al final de la emisión aparecieron "los hermanos Fratelli" Robert Davi y Joe Pantoliano.Entre anécdotas del rodaje, Spielberg habló sobre una posible secuela de la cinta, una idea que reconoció haber planteado en varias ocasiones."Hemos tenido muchas conversaciones sobre esto, cada par de años tenemos una idea pero luego no se materializa", aseguró el cineasta.Según Spielberg, la versión original de "The Goonies" puso el listón tan alto que aún no han dado con un proyecto que lo supere."Hasta que lo hagamos, la gente tendrá que conformarse con ver esta reunión cientos de veces", ironizó. EFE

