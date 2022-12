Con nuevo inicio y final: Coppola reedita 'El Padrino III' para darle una conclusión 'más apropiada a la saga' | Fuente: Twitter

“El Padrino III”, protagonizado por Al Pacino, fue reeditado en su inicio y final por Francis Ford Coppola, director de la recordad trilogía. Tras anunciar esta nueva versión, ya estrenaron el tráiler conmemorando los 30 años de su estreno.

Si bien fue considerado como una de las peores películas en relación con las dos anteriores, el creador se unió con el creador de la novela en la que está inspirada, Mario Puzo, quien también fue coguionista. “Una conclusión más apropiada para la primera y segunda parte de la trilogía”, aseguró el realizador.

Esta tercera parte que cuenta con los ya conocidos actores de Andy García y Diane Keaton se estrenará el 4 de diciembre y estará disponible para el mercado doméstico en Blu-ray y VOD desde el 8 de diciembre.

Como se recuerda, Francis Ford Coppola había adelantado hace un par de meses a través de un comunicado que estaban trabajando en una nueva versión de este film.

“Para esta versión del final de la saga de ‘The Godfather’, he creado un nuevo principio y final, he rehecho algunas escenas, planos y partes musicales. Con estos cambios y la restauración de la imagen y el sonido, es una conclusión más apropiada para ‘The Godfather’ (1972) y ‘The Godfather: Part II’ (1974)”, confesó.

La película se titulará "Mario Puzo's The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone" (sin título en español aún para reemplazar a "El Padrino III").

EL TRABAJO DE RESTAURACIÓN

La nueva versión supuso una "cuidadosa restauración fotograma a fotograma" de la película original y la inclusión de material inédito, que duró seis meses.

El trabajo, que incluyó la reparación de arañazos y manchas en los negativos originales, tuvo que ser interrumpido por la pandemia de coronavirus y completado a distancia.

"El Sr. Coppola supervisó todos los aspectos de la restauración mientras trabajaba en la nueva edición, asegurándose de que la película no solo se viera y sonara de forma prístina, sino que también cumpliera con sus estándares personales y su visión de director", dijo Andrea Kalas, vicepresidenta de los archivos de Paramount. Coppola reeditó anteriormente clásicos como "Apocalipsis ahora".

