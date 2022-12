Adam Wingard, director de 'Godzilla vs. Kong', dirigirá 'Hardcore'. | Fuente: Image Comics

Tras triunfar en taquilla con "Godzilla vs. Kong", el director Adam Wingard continúa con nuevos proyectos. Universal contrató al director para liderar la adaptación cinematográfica del cómic "Hardcore", del creador de "The Walking Dead", Robert Kirkman, junto a Marc Silvestri.

El propio Kirkman escribió el esquema de la versión cinematográfica, aunque serán Wingard y Will Simmon. El autor de "The Walking Dead", además, también participará como productor del filme.

El éxito de "Godzilla vs. Kong" ha hecho que la agenda de Adam Wingard esté muy llena, pues ya tiene en marcha una secuela-reboot de "Cara a cara", con Paramount, además de que Legendary quiere que el cineasta continúe en el MonsterVerse.

¿De qué trata "Hardcore", el cómic del creador de "The Walking Dead"?

La sinopsis oficial del cómic "Hardcore" reza: "Imaginaos poder apoderarse del cuerpo de cualquier persona en la Tierra. ¿Suena loco? No para el agente Drake y el Programa Hardcore. Pueden convertir a cualquier persona en un dron humano para alcanzar objetivos que los soldados habituales no pueden".

Y continúa: "Drake es el mejor recluta que 'Hardcore' puede ofrecer. Pero cuando queda atrapado equivocado, tiene apenas 72 horas para descubrir quién ha secuestrado el Programa y tendrá que hacer todo lo posible para enfrentarse a un enemigo que podría ser, literalmente, cualquiera".

Como se recuerda, además de "Godzilla vs. Kong", Adam Wingard también ha dirigido las cintas "Death Note", "You're Next", "A Horrible Way to Die" y "What Fun We Were Having".

(Con información de Europa Press).

