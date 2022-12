David Lynch publicó en su cuenta de YouTube un corto animado inédito. | Fuente: EFE | Fotógrafo: EFEI0499

El cineasta David Lynch estrenó este miércoles en internet su corto animado "Fire (Pozar)", una cinta creada en 2015 junto al músico polaco Marek Zebrowski que nunca antes se había exhibido en abierto."El experimento consistió en que yo no diría nada sobre mis intenciones y Marek tendría que interpretar las imágenes a su manera. Así que tengo que decir que fue exitoso y me encanta la composición que escribió", explicó Lynch cuando presentó en la Universidad del Sur De California esta pieza, escrita y dibujada por él mismo.El corto está disponible en el canal de YouTube del cineasta y es el segundo que publica este año, pues en enero estrenó en Netflix el surrealista "What Did Jack Do?", grabado en 2017."Fire (Pozar)" cuenta con una banda sonora interpretada por el Cuarteto de Cuerda Penderecki y compuesta por Zebrowski, quien ya colaboró con Lynch en el disco "Polish Night Music" y fue su intérprete en polaco durante el rodaje de "Inland Empire" (2006).

Como suele ser habitual con el estilo del creador de "Twin Peaks", las imágenes sugestivas y abstractas han dado lugar a tomo tipo de comentarios en la plataforma.Algunos usuarios, de hecho, creen que el relato animado -sin diálogos- narra el llanto del planeta por la acción de los humanos y David Lynch habría decidido publicarlo por la crisis actual del coronavirus.El mes pasado en una entrevista sobre su forma de pasar la cuarentena ya dijo que espera que tras la pandemia "el mundo será diferente y mucho más inteligente"."Por alguna razón, íbamos por el camino equivocado y la Madre Naturaleza dijo: 'Ya es suficiente, tenemos que detener todo' -opinó-. Esto va a durar lo suficiente como para conducir a una nueva forma de pensar."Lynch también anima a practicar la meditación y a veces se graba dando el parte meteorológico desde su residencia en Los Ángeles. EFE

