El cineasta Doug Liman se pondrá al frente de la película que Tom Cruise, la NASA y Elon Musk quieren rodar en el espacio.El portal Deadline detalló hoy que Liman, quien ya trabajó con Cruise en las cintas "Al filo del mañana" (2014) y "American Made" (2017), no solo será el director de esta película sino que también ha escrito ya el primer borrador del guion y figurará además como productor.Liman es un director estadounidense que ha triunfado especialmente en el cine de acción, casi siempre con un toque de humor, y cuya filmografía incluye destacados títulos como "The Bourne Identity" (2002), "Mr. & Mrs. Smith" (2005) o "Jumper" (2008).Antes de unir fuerzas con Tom Cruise en este pionero proyecto cinematográfico en el espacio, Liman tiene pendiente de estreno "Chaos Walking", que verá la luz el año que viene, si la pandemia no la retrasa, y que incluye en su elenco a Daisy Ridley y Tom Holland.

La NASA confirmó a comienzos de mes que participará en el rodaje de una película en el espacio exterior con Tom Cruise y la colaboración de Elon Musk (fundador de SpaceX) a bordo de la Estación Espacial Internacional."Necesitamos cultura mediática popular que inspire a una nueva generación de ingenieros y científicos que hagan realidad los ambiciosos planes de la NASA", escribió en Twitter el administrador de la agencia aeroespacial estadounidense, Jim Bridenstine.La colaboración entre Cruise y Musk, también fundador de Tesla, aún no cuenta con el respaldo de un estudio.Cruise iba a rodar este año la séptima entrega de la saga de acción "Misión Imposible".Pero esta película fue una de las primeras producciones de Hollywood que tuvo que interrumpir su rodaje cuando en febrero se alertó de la expansión del coronavirus en Italia y el equipo se encontraba iniciando la grabación en Venecia.Prevista para llegar a los cines en julio de 2021, esa película ahora se estrenará el 19 de noviembre de ese año.Esto ha obligado también a aplazar "Misión: Imposible 8", que se lanzará el 4 de noviembre de 2022, tres meses después de la fecha inicial.Christopher McQuarrie, que se hizo cargo de "Mission: Impossible - Rogue Nation" (2015) y "Mission: Impossible - Fallout" (2018), dirigirá y firmará el guion de ambas películas. EFE

