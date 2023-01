El presidente Donald Trump realizó un cameo en la cinta 'Zoolander'. | Fuente: PARAMOUNT

Antes de aterrizar por sorpresa -o quizás no tanto- en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump protagonizó uno de sus más o menos habituales cameos. Fue en "Zoolander" (2001), cinta dirigida, escrita y protagonizada por Ben Stiller. Por aquel entonces la presencia del empresario no era más que una nota cómica, un guiño al 'jet set' en una película que ironiza sobre lo que se esconde tras el glamoroso mundo de la moda.

Al día de hoy, con la tensión política disparada en EE.UU. a raíz de la respuesta del gobierno ante la pandemia del coronavirus o las protestas raciales tras el asesinato de George Floyd, muchos fans de la comedia de Stiller ven ofensiva la aparición de Trump. Incluso, reclaman al cineasta que elimine su cameo. Algo a lo que el director se ha negado.

En la secuencia en cuestión, de apenas cinco segundos, el actual mandatario estadounidense es entrevistado junto a su esposa en la alfombra roja de los (ahora difuntos) premios de la moda VH1 Fashion Awards. Y, en su única frase, elogia el trabajo del protagonista encarnado de "Zoolander".

"ÉL REPRESENTA ALGO"

En una entrevista para un podcast de Daily Beast, Ben Stiller reconoció que "mucha gente" le ha pedido que elimine esa escena desde que Donald Trump llegó a la presidencia.

"Entrevistábamos a la gente según llegaba a la alfombra roja, así que cuando se acercó le pedimos que se parara para preguntarle qué opinaba de Derek Zoolander", recordó el actor quien se niega a eliminar el cameo ya que "aquella era la realidad que existía cuando rodamos 'Zoolander'".

"Ese era el mundo en el que vivíamos entonces. Así que no voy a alterar ahora nada del montaje", señaló el director y guionista que recordó, además, que Trump tiene apariciones en "muchas películas". "No hay necesidad de borrarlo. En cierto modo, él representa algo", concluyó.

A Ben Stiller no le falta razón, ya que, entre otras, el magnate hizo apariciones en películas como "Solo en casa 2", "Amor con preaviso" o "Celebrity" de Woody Allen; y en series como "El príncipe del rap", "Sex and the City" y "Los Simpson". (Europa Press)

