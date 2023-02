Pedro Almodóvar dedicó su Goya a su hermano, quien fue el primero en leer el guion de su laureada película. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Chema Moya

Fue una noche llena de reconocimientos para “Dolor y Gloria”, cinta del director español Pedro Almodóvar que estuvo nominada a 16 galardones en los Premios Goya 2020. Uno de los premios que consiguió fue a Mejor Guion Original.

Al recibir su galardón, Almodóvar aprovechó el momento para recordar cómo surgió la idea de escribir el guion de esta película, que logró colarse entre las nominadas a Mejor Película Extranjera en los Oscar 2020.

De acuerdo con el director, “Dolor y Gloria” nació mientras él estaba convaleciente por una operación de espalda y cómo esta sensación le llevó a repasar episodios de su infancia.

"Recuerdo el dolor de espaldas, sumergirme en la piscina y que fuera el momento más feliz del día. Tras repetir esto casi un mes tomé nota de las sensaciones que esto me producía. Me llevó a la corriente del río de mi infancia. En esa corriente estaba mi madre lavando con sus vecinas la ropa, algo que para mí era una auténtica fiesta… me paré y me di cuenta de que estaba escribiendo de mí mismo y del paso del tiempo. No sabía si quería seguir exponiéndome hasta ese punto, pero continué. El resultado es ‘Dolor y Gloria’”, dijo.

El director y guionista Pedro Almodóvar dedicó su Goya a Mejor Guion Original a su hermano Agustín. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Chema Moya

UN LLAMADO A PEDRO SÁNCHEZ

Tras recordar la idea que disparó la escritura del guion de “Dolor y Gloria”, Almodóvar le dedicó su galardón a Agustín, su hermano, “la primera persona que lee los guiones”. Y también hizo referencia a Lola García, responsable de leer las primeras versiones, “que escribe cada palabra que escribo”.

Además, reconoció que “el guion es la primera pieza y sustenta toda la narración de la película”. Y, finalmente, el director de “La piel que habito”, le dedicó unas palabras a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español.

“Me han dicho que ha venido acá Pedro Sánchez, nuestro presidente [del Gobierno]. ¿Es eso cierto? ¿Está? En los próximos cuatro años va a ser el coautor del guion de nosotros, los ciudadanos españoles, y espero que le vaya muy bien, porque si a él le va muy bien, nos irá bien a todos los demás”, señaló.

Te sugerimos leer