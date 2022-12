A unas semanas del ingreso de Disney+ a Latinoamérica, la empresa del entretenimiento decidió anunciar sus próximas producciones que nutrirán el catálogo con series y películas, entre ellas del universo Star Wars. | Fuente: Lucasfilm

A unas semanas del ingreso de Disney+ a Latinoamérica, la empresa del entretenimiento decidió anunciar sus próximas producciones que nutrirán el catálogo con series y películas. Entre las novedades anunciadas en el Disney Investors Day, resaltan algunos proyectos que ayudarán a expandir la galaxia Star Wars.

Estas son las series y películas del universo Star Wars que llegarán en los próximos años:

SERIES

1. "Rangers of the New Republic": La serie estará ambientada en la misma línea temporal de "The Mandalorian" y será una historia spin-off de la serie protagonizada por Pedro Pascal. El proyecto será producido por Dave Filoni y Jon Favreau.

2. "Ahsoka": La serie será protagonizada por Rosario Dawson, quien ya hizo una aparición de este personaje en un capítuo de la segunda temporada de "The Mandalorian". Dawson dará vida a la jedi aprendiz de Anakin Skywalker, quien luego se convertirá en Darth Vader. El proyecto también será producido por Dave Filoni y Jon Favreau.

3. "Andor": La serie será una precuela de la exitosa "Rogue One" y traerá de regreso a su protagonista, el actor mexicano Diego Luna en el papel de Cassian Andor. ¿Veremos nuevamente a Felicity Jones en el papel de Jyn Erso?

4. "Obi-Wan Kenobi": La serie sobre el maestro jedi de Anakin traerá de regreso a Ewan McGregor como Obi-Wan. Además, Disney confirmó el regreso de Hayden Christiansen como Anakin Skywalker/Darth Vader.

5. "Star Wars: The Bad Batch": Esta serie animada estará ambientada en la época del Imperio y será un spin-off de "Star Wars: The Clone Wars", la icónica animación del universo Star Wars. El proyecto está producido por Dave Filoni.

6. "Star Wars: Visions": Esta serie de cortos animados será creado por un renombrado grupo de creadores japoneses de anime del mundo.

7. "Lando": La miniserie sobre Lando Calrissian, el mítico contrabandista de Cloud City, será producida por Justin Simien, creador de "Queridos blancos".

8. “The Acolyte": Esta será la primera serie que narrará historias sobre la Alta República. La Alta República se sitúa dos siglos antes del Episodio I “La Amenaza Fantasma”, cuando tanto la República como la Orden Jedi se encontraban en su máximo apogeo.

9. "A droid story": La historia estará centrada en las aventuras de R2-D2 y C-3PO.

10. "Wilow": La serie será una precuela de la cinta de 1988 y dirigida por Ron Howard. El piloto de la serie estará dirigido por Jon M. Chu.

PELICULAS

1. "Rogue Squadron": Patty Jenkins se convertirá en la primera mujer en dirigir una película de Star Wars.

"No podría estar más emocionada de que nuestra próxima película de Star Wars esté dirigida por Patty Jenkins: Patty, directora de la franquicia Wonder Woman, traerá su visión inspiradora a 'Rogue Squadron'. Esta historia presentará una nueva generación de pilotos de combate estelares a medida que se ganan sus alas y arriesgan sus vidas en un viaje emocionante de alta velocidad que traspasa los límites. La leyenda del Escuadrón Pícaro ha sido amada por los fanáticos de Star Wars durante mucho tiempo y nos llevará a una era futura de la galaxia. Se estrenará en cines la Navidad de 2023", Kathleen Kennedy, actual presidente de Lucasfilm.

2. Película sin nombre oficial: Será dirigida por Taika Waititi, responsable de cintas de Marvel y la próxima "Thor: Love and Thunder".

