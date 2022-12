Disney planea relanzar la saga de 'Tron' | Fuente: EFE

Disney planea relanzar la saga de "Tron" y anunció el fichaje de Garth Davis, director de "Lion" (2016), para encabezar este proyecto que, con Jared Leto como protagonista, llevaba varios años atascado y sin avances reseñables.El portal Deadline detalló que esta nueva película sobre Tron no sería una continuación del clásico "Tron" (1982) y de la secuela "Tron: Legacy" (2010) sino que adoptaría una nueva dirección dentro de ese universo de ciencia-ficción.En 2017 se dieron a conocer los primeros rumores que apuntaban que Jared Leto sería el protagonista de esta tercera cinta sobre "Tron".E incluso dos años antes, en Hollywood circuló la noticia de que Joseph Kosinski, que no tuvo demasiado éxito con "Tron: Legacy", era el director elegido para este proyecto.

Deadline aclaró que las intenciones de Disney ahora mismo pasan por tener a Leto como estrella bajo la dirección de Davis en una película que, no obstante, todavía está en desarrollo y que no ha recibido la aprobación definitiva por parte del gigante de Mickey Mouse.Si este filme se hiciera realidad, sería un notable cambio de registro para Davis, que no ha trabajado nunca en una superproducción y cuya carrera sobresale por "Lion", nominada a seis Oscar con Dev Patel, Nicole Kidman y Rooney Mara como protagonistas; y "Mary Magdalene" (2018), de nuevo con Rooney Mara y entonces acompañada por Joaquin Phoenix.Por su parte, Leto ganó el Óscar al mejor actor de reparto por "Dallas Buyers Club" (2013) y ha destacado recientemente en películas como "Suicide Squad" (2016) o "Blade Runner 2049" (2017).Leto tiene pendiente de estreno la cinta "Morbius", que es un "spin-off" (película derivada) de las historias de Spider-Man y cuyo estreno fue retrasado de julio de 2020 a marzo de 2021 debido a la crisis global por el coronavirus.Además de actor, Leto es el cantante y guitarrista del grupo de rock Thirty Seconds to Mars.

Con información de Efe.

