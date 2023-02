La película animada fue lanzada en 1942. | Fuente: Disney

Luego del exitoso estreno de producciones como The King Lion, Disney ha puesto la mira en una de sus producciones más importantes para adaptarlo en un live-action: Bambi.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la compañía de entretenimiento ya está trabajando en un nuevo proyecto del clásico de 1942, para lo cual ha contratado a Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel) y Lindsey Beer (Chaos Walking) para su guion. Depth of Field será el estudio encargado de producir el proyecto.

De acuerdo con las fuentes, Disney considera que esta película puede complementar perfectamente a los lanzamientos de The Jungle Book y The Lion King. Su apartado visual sería trabajado mediante CGI (imágenes creadas por computadoras).

El estudio es consciente de que Bambi es menos épico en alcance e historia y no tiene como objetivo calzar una narración más amplia sobre el cuento clásico.

La historia sigue a Bambi, un pequeño ciervo recién nacido que vive con su madre en el bosque. La película nos muestra su crecimiento, la pérdida de sus seres queridos, su lucha por el amor y su resistencia contra el hombre.

Disney está siendo alentado por el éxito de taquilla de sus últimas producciones. Para este año tiene a Mulan y para el próximo espera lanzar un remake de 101 dálmatas, The Little Mermaid, Lilo and Stitch y The Hunchback of Notre Dame.

