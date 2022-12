Harrison Ford volverá a interpretar al icónico Indiana Jones en la quinta entrega de la saga. | Fuente: IMDB / " Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull" (2008)

Poco a poco, van apareciendo más detalles de “Indiana Jones 5”, la nueva entrega del aventurero personaje que volverá a ser interpretado por Harrison Ford, quien empezó a darle vida desde la primera cinta, dirigida por Steven Spielberg en 1981.

Esta vez, el quinto filme de la franquicia ya tiene nueva fecha de estreno. En medio del Disney Investor Day 2020, la compañía del ratón Mickey anunció a través de Twitter que la próxima película de la franquicia se estrenará en julio de 2022.

De hecho, el proyecto se encuentra en etapa de preproducción y, tal como se había anunciado, a la cabeza del mismo estará James Mangold, quien recientemente dirigió “Ford v Ferrari”, nominada al Oscar como Mejor Película.

Entre otros anuncios, Disney+ también dio a conocer las nuevas series que se sumarán al universo de Star Wars, tales como dos spin-off de “The Mandalorian”, “Obi-Wan Kenobi” con el esperado retorno de Darth Vader y un nuevo filme: “Rogue Squadron”, bajo la dirección de Patty Jenkins.

¿DE QUÉ TRATARÁ "INDIANA JONES 5"?

Harrison Ford, quien dará vida una vez más al explorador y profesor de arqueología de las míticas películas dirigidas por Steven Spielberg, reveló el pasado mes de febrero que la nueva cinta ahondará en el pasado del personaje, dejando "parte de su historia resuelta".

"No voy a compartir esta historia con ustedes, porque no me parece una buena idea", sentenció el veterano actor durante una entrevista con IGN. "Pero veremos un nuevo desarrollo en su vida, sus relaciones... veremos parte de su historia resuelta", declaró, dando a entender que el filme volverá la vista atrás para explicar ciertas partes inexploradas del pasado de Indy.

Además, Harrison Ford afirmó que el libreto de la película, escrito por Jonathan Kasdan ("Solo: Una historia de Star Wars"), "es un guión muy bueno" del que tiene "muchas ganas". Kasdan es hijo de Lawrence Kasdan, guionista de "El imperio contraataca", "El retorno del Jedi" y "El despertar de la fuerza", y también de la primera película de la saga de "Indiana Jones", "En busca del arca perdida", en 1981.

