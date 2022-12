Durante el Disney Investors Day, la franquicia del entretenimiento anunció los próximos proyectos, entre ellos los relacionados al Universo Marvel, una de sus marcas más importantes. | Fuente: Disney

Durante el Disney Investors Day, los anuncios no han parado de llegar y emocionar a los más fanáticos. Marvel Studios tuvo un gran listado de producciones basadas en cómics a estrenar en el 2021 y más adelante. Revisa aquí las películas y series que han sido confirmadas por la compañía:

ESTRENOS EN EL 2021

1. “Black Widow”: La película con Scarlett Johansson se estrenará en abril del 2021, luego de verse aplazada este año por la pandemia de COVID-19. Contará el origen de Natasha Romanoff y servirá de homenaje a la heroína luego de que se sacrificara en “Avengers: Endgame”, cuya conclusión fue la despedida a diversos personajes.

2. “WandaVision”: La próxima serie con Elizabeth Olsen y Paul Bettany llegará 15 de enero del 2021 a las pantallas de Disney+, plataforma que se lanzó el pasado noviembre en Latinoamérica. La historia de “WandaVision” servirá de antesala para la película “Doctor Strange In The Multiverse of Madness”. Se lanzó un nuevo tráiler.

3. “The Falcon and The Winter Soldier”: Los actores Sebastian Stan y Anthony Mackie regresan a sus roles como Soldado de Invierno y Falcon, respectivamente, para protagonizar una ficción que se ubica después de los eventos de “Avengers: Endgame”. El primer adelanto de la serie ya fue presentado y su fecha de estreno será el 19 de marzo del 2021.

4. “Loki”: El Dios de la travesura vuelve. Tom Hiddleston se lució en el primer tráiler oficial de la serie que protagoniza para Disney+. La próxima serie se lanzará en mayo del 2021.

5. “What If…?”: Será una serie animada original basada en los cómics de Marvel del mismo nombre. Su debut será en el 2021.

SERIES EN PRODUCCIÓN/PRE-PRODUCCIÓN

1. “Ms. Marvel”: Tras la confirmación de Iman Vellani como Kamala Khan, se dio a conocer oficialmente que entró en producción.

2. “Hawkeye”: Hailee Steinfeld fue presentada oficialmente como Kate Bishop, personaje que protagonizará junto a Clint Barton (Jeremy Renner) la nueva serie de Disney+. Actualmente, se encuentra en rodaje.

3. “Moon Knight”: Serie para la plataforma digital con Oscar Isaac que se centrará en el relato de un vigilante que actúa bajo su propia ley.

4. “She-Hulk”: Disney confirmó que Tatiana Maslany será Jennifer Walters/She-Hulk en la próxima ficción que también incluirá a Mark Ruffalo.

5. “Secret Invasion”: Samuel L. Jackson retoma su rol como Nick Fury para la historia de las Guerras secretas, cuyo registro en las historietas involucra a los Skrulls y Kree.

6. “Armor Wars”: El actor Don Cheadle tendrá su propia serie centrada en War Machine.

7. “I am Groot”: Para la plataforma Disney+, el arbolito alienígena tendrá su propia serie de cortos.

PELÍCULAS EN PRODUCCIÓN/PRE-PRODUCCIÓN

1. “Doctor Strange in The Multiverse Of Madness”: Con Benedict Cumberbatch a la cabeza del elenco, la película se encuentra desarrollando el guion que también incluirá a Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) al estar conectada directamente con su serie para Disney+.

2. “Capitana Marvel 2”: La protagonista Brie Larson regresa para una nueva entrega que también contará con la participación de Iman Vellani (Ms. Marvel) y Teyonah Parris (Monica Rambeau). La película se estrenará el 11 de noviembre del 2021.

3. “Ant-Man And The Wasp: Quantumania”: La tercera parte de la historia de Sott Lang, quien volverá a ser interpretado por Paul Rudd. El cineasta Peyton Reed retoma su lugar como director.

4. “Black Panther 2”: El fallecido Chadwick Boseman no será recasteado, es decir, sustituido por otro actor y se explorará a Wakanda en su profundidad. El 8 de julio del 2022 llegará a los cines.

5. “Guardianes De La Galaxia”: Tendrán un especial navideño dirigido por James Gunn.

6. “Los Cuatro Fantásticos”: Por primera vez, Disney anuncia un proyecto de este equipo heroico tras la compra de FOX, compañía que poseía sus derechos cinematográficos. La producción estará dirigida por Jon Watts.

