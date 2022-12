Comparten foto de la escena más icónica de 'La dama y el vagabundo'. Sí, comparten espaguetis. | Fuente: Google

La pareja canina más popular de la historia del cine animado cobrará nueva vida como 'live action'. La cinta de "La dama y el vagabundo" se estrenará, el próximo 12 de noviembre por la plataforma Disney+, y en el D23 Expo 2019 se mostró una icónica imagen. Sí, se trata de la escena más recordada de la película de 1955.

La Dama y el Vagabundo volverán a compartir sus espaguetis como en la popular escena de la cinta animada de Disney. Los actores Justin Theroux y Tessa Thompson serán las voces de los canes, a los que se sumarán Sam Elliott, Janelle Monae e Yvette Nicole Brown.

La película continúa con el "boom" de Disney de versionar sus clásicos animados en películas de 'live action' como ya lo hizo con "Aladino" (2019), "La Bella y la Bestia" (2017) y "La Cenicienta" (2015), entre otros.

UN PROTAGONISTA RESCATADO DE LAS CALLES

De cara avispada y amigable, Monte era un perro callejero hasta que, hace un año, fue rescatado por unos especialistas en Hollywood que le entrenaron para protagonizar la nueva versión de "La dama y el vagabundo".

El perrito, una mezcla de terrier de dos años de edad, vagaba por las calles del estado de Nuevo México (EE.UU.) hasta que fue rescatado por Helping Animals Live On (HALO), una organización privada que se dedica a salvar a los animales sin hogar.

Monte fue descubierto por varios cineastas de Disney que vieron en él las características deseadas: su aspecto y su carácter "amoroso y amigable". "Daba besos a todo mundo", recuerda su antigua cuidadora de HALO.

Monte era un perro callejero que fue adoptado y se convirtió en la estrella del nuevo 'La dama y el vagabundo'. | Fuente: EFE / Disney

ESTRENOS DE DISNEY+

Durante la D23 Expo 2019, se anunciaron los estrenos de las nuevas series y películas que llegarán ─a partir del 12 de noviembre─ a la plataforma de Disney+.

Entre ellos se encuentran la serie "The Mandalorian", que busca ampliar el mundo de la saga de películas de "Star Wars". La ficción será protagonizada por el actor chileno Pedro Pascal. También destaca "High School Musical: The Musical: The Series", una nueva etapa a la historia que marcó el ascenso al estrellato de Zac Efron y Vanessa Hudgens.

Entre los estrenos de Disney+ también se encuentran la serie "Noelle" y "The World According to Jeff Goldblum", a cargo de Jeff Goldblum ("Jurassic Park").

