Disney reanuda el proyecto de la serie de Obi-Wan Kenobi protagonizada por Ewan McGregor. | Fuente: Lucasfilm

Disney y la factoría "Star Wars" continuarán con la producción de la serie sobre Obi-Wan Kenobi que protagonizará Ewan McGregor y que despertó el entusiasmo de los fanáticos cuando se anunció el proyecto, a pesar que varias diferencias creativas llevaron a su suspensión posterior.Ahora, el gigante del entretenimiento ha fichado a un nuevo escritor, Joby Harold, para reescribir algunos de los guiones elaborados, después de que Disney pausara los trabajos en enero para repensar la historia, adelantó este jueves la revista especializada Variety.El propio McGregor anunció su fichaje el pasado verano sobre el escenario de la convención D23 de Disney, con una aparición que enloqueció al público presente y generó miles de comentarios en redes sociales.En ese instante, tanto el actor como la presidenta de Lucasfilm -compañía productora de "Star Wars"-, Kathleen Kennedy confirmaron que los guiones estaban ya escritos.Pero al parecer, según desveló el diario The Hollywood Reporter, la trama ideada por Hossein Amini era demasiado similar a las aventuras de "The Mandalorian", la serie basada en el universo galáctico que acaba de estrenar con éxito la plataforma Disney+.

Según esta fuente, Obi-Wan Kenobi cuidaría de Luke Skywalker de una manera muy similar a la que el protagonista de "The Mandalorian" acogió a Baby Yoda, uno de los personajes de ficción que más revuelo ha causado recientemente.Aunque McGregor aseguró a la prensa en un evento reciente que la situación "no fue tan dramática como pueda parecer"."Creo que los guiones son geniales, estaban muy bien pero sencillamente quieren que sean aún mejores. Mantenemos el estreno. Todo bien", explicó el actor en la premiere de "Birds of Prey".Los rumores sobre la vuelta de McGregor a "Star Wars" llevaban difundiéndose desde hace meses y su confirmación contentará a los nostálgicos de la segunda trilogía de la saga estrenada en 1999, que sirvió de precuela en la trama completa de películas.El nuevo guionista, Joby Harold, fue contratado anteriormente para escribir una nueva entrega de "Transformers".Anteriormente produjo “John Wick: Chapter 3 - Parabellum” y trabajó en el guion de "King Arthur: Legend of the Sword". EFE

