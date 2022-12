DC FanDome, el macroevento virtual que Warner Bros., presentó unos minutos del tráiler de 'The Batman'. | Fuente: Composición

En la DC FanDome se presentó unos minutos el tráiler de algunas películas y entre ellas se encontraba el de “The Batman”. Robert Pattinson, quien se pondrá la piel de Bruce Wayne, sorprendió a más de uno; sin embargo, quien también llamó la atención fue Gatúbela, interpretada por Zoë Kravitz.

La actriz se convierte en la sucesora de Anne Hathaway (“The Dark Knight Rises”), Halle Berry (“Catwoman”, 2004) y Michelle Pfeiffer (“Batman Returns”, 1992). La hija del famoso cantante Lenny Kravitz será Selina Kyle en la nueva película de Matt Reeves.

La actriz pasó por un riguroso proceso de selección durante la primera semana de octubre del 2019, junto a actrices como Eiza González y Ana de Armas. Como se recuerda, Gatúbela es una de las clásicas enemigas de Batman, aunque también uno de sus amores más duraderos.

VIDA MÁS ALLÁ DE "THE BATMAN"

Batman no fue el único superhéroe invitado a DC FanDome. Dwayne Johnson compareció por primera vez como Black Adam para ofrecer algunas pinceladas de la película sobre este antihéroe de DC Comics que modelará el cineasta español Jaume Collet-Serra.

"Quiero que me ayudéis a mandar un mensaje al resto de superhéroes de DC: hagámosle saber a The Flash, Shazam, Aquaman, Wonder Woman, Batman y Superman que las cosas no van a ser iguales porque la jerarquía de poder en el Universo de DC va a cambiar", prometió el actor sobre esta cinta que se lanzará a finales del próximo año.

Mucho más cerca está, en principio, "Wonder Woman 1984", secuela de "Wonder Woman" (2017) y cuyo estreno se ha retrasado hasta octubre de este año por el coronavirus. La directora Patty Jenkins aseguró que la espera merecerá la pena, porque esta es una superproducción hecha como "un espectáculo visual" para la gran pantalla.

Con Ezra Miller como el ultrarrápido héroe, el realizador explicó que lo más importante para él es "llegar al corazón" de la historia de Barry/The Flash.

