David Lynch fue homenajeado durante la edición virtual del Festival Internacional de Cine de Guanajato. | Fuente: IMDB (Cortesía de Getty Images) | Fotógrafo: Kevin Winter

El director de cine estadounidense David Lynch, quien fue el invitado homenajeado en una especial edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, expresó este 22 de septiembre en conferencia de prensa su deseo de que haya un cambio hacia la paz y que Estados Unidos y México estén mucho más unidos. "El arte es extremadamente importante, pero la paz también lo es. Así que pensemos en la otra cara de esta transición por un mundo de paz. Si yo fuera presidente, México y Estados Unidos estarían mucho más unidos. No habría muro. Habría reparto y amistad", añadió el creador de "Twin Peaks". Además de mostrarse agradecido por poder participar y ser reconocido en este festival que llamó un "show virtual", Lynch mostró desde su casa la Cruz de Plata, galardón que le envió el festival, además de explicar que se encontraba participando en el evento desde su estudio de pintura. "Muchas gracias a todos los que lo hicieron posible y ¡viva México! (...) Estoy en aislamiento y disfrutando de él. Les hablo desde mi estudio, así que no he podido hacer ninguna película, pero estoy pintando y haciendo un poco de escultura", expresó al ser preguntado por la directora del festival, Sarah Hoch, sobre si está trabajando en alguna otra cinta. En este sentido, el realizador de "El hombre elefante" (1980) pidió que termine pronto la pandemia del nuevo coronavirus a la vez que aseguró que vienen grandes historias. "Quien quiera que esté ayudando a que este virus se vaya para que podamos regresar al trabajo y la llamada vida normal. Han pasado cosas muy locas en estos días, pero estoy seguro de que vienen grandes historias. Espero que todos en México estén bien", dijo.

Durante la conferencia de prensa virtual, algunos usuarios pudieron ver el avatar de David Lynch recogiendo sus reconocimientos sobre el escenario. | Fuente: EFE

RECONOCIMIENTOS DE GRAN VALOR

Además de la Cruz de Plata "Más cine" del festival hecha por artesanos de San Miguel de Allende y que ya se encuentra en casa del célebre director, la medalla de plata de la filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), está en camino a la casa del artista, según informó el director de la institución, Hugo Villa. La conferencia de David Lynch fue breve, por lo que no hubo ronda de preguntas y respuestas, además de que se dieron complicaciones para muchos de los usuarios a la hora de acceder al programa, diseñado para esta edición del festival, y ver la conferencia. Sin embargo, para algunos y durante unos momentos se pudo ver el avatar de David Lynch recogiendo ambos reconocimientos sobre el escenario del auditorio principal virtual cuya decoración está inspirada en Twin Peaks. Este año, los visitantes del festival podrán acudir de forma virtual y presencial al festival, ya que debido a la pandemia la realización del evento se tuvo que dividir en ambas modalidades por cuestiones de seguridad. Entre otras personalidades que visitarán el encuentro está el director estadounidense Benh Zeitlin, quien tendrá el estreno mundial de su película "Wendy" (2020), así como el director Conor Allyn y algunos actores de la película "No Man's Land" (2020). (Con información de EFE).

