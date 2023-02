Quentin Tarantino agradeció el galardón a Mejor Película por 'Once Upon a Time in Hollywood'. | Fuente: AFP

Los Critics' Choice Awards 2020 ─considerados los premios que (con más exactitud) predicen quiénes se llevarán el Oscar─ terminaron con más de una sorpresa. El galardón a Mejor Director fue tanto para Sam Mendes como para Bong Joon Ho, "1917" y "Parasite" respectivamente.

Mientras que el premio a Mejor Película no fue para un drama, sino para "Once Upon a Time in Hollywood", de Quentin Tarantino, que ha estado compitiendo en el apartado de comedia. La aclamada "The Irishman" consiguió un reconocimiendo para todo su elenco; en tanto que Joaquin Phoenix se alzó con el esperado galardón a Mejor Actor.

Revisa la lista de ganadores de los Critics' Choice Awards 2020.

Joaquin Phoenix se alzó con el esperado galardón a Mejor Actor por 'Joker'. | Fuente: AFP

PRINCIPALES GANADORES EN CINE

Mejor Película"Once Upon a Time in Hollywood"

Mejor ActorJoaquin Phoenix por "Joker"

Mejor ActrizRenée Zellweger, "Judy"

Mejor Actor de RepartoBrad Pitt, "Once Upon a Time in Hollywood"

Mejor Actriz de RepartoLaura Dern, "Marriage Story"

Mejor Elenco"The Irishman"

Renée Zellweger fue galardonada por 'Judy'. | Fuente: AFP

Mejor DirectorSam Mendes, "1917"Bong Joon Ho, "Parasite"

Mejor Película de Acción"Avengers: Endgame"

Mejor Película Animada"Toy Story 4"

Mejor Película de Comedia"Dolemite Is My Name"

Mejor Película de Terror"Us"

Mejor Película de Lengua Extranjera"Parasite"

'Fleabag' fue elegida la Mejor Comedia en TV. | Fuente: AFP

PRINCIPALES GANADORES EN TELEVISIÓN

Mejor Drama"Succession"

Mejor Actor de Serie DramáticaJeremy Strong, "Succession"

Mejor Actriz de Serie DramáticaRegina King, "Watchmen"

Mejor Actriz Secundaria en un DramaJean Smart, "Watchmen"

Mejor Actor Secundario en un DramaBilly Crudup, "The Morning Show"

Mejor Miniserie"When They See Us"

Mejor Comedia"Fleabag"

Mejor Actriz en Serie de ComediaPhoebe Waller-Bridge, "Fleabag"

Mejor Actor en Serie de ComediaBill Hader, "Barry"

Mejor Actriz Secundaria en una ComediaAlex Borstein, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Mejor Actor Secundario en una ComediaAndrew Scott, "Fleabag"

Mejor Película para Televisión"El Camino: A Breaking Bad Movie"

Mejor Serie Animada"Bojack Horseman"

