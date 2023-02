El live action de 'El Rey León' divide a los críticos antes de su estreno mundial | Fuente: Disney

El próximo 18 de julio llega a la cartelera peruana la versión live action de "El Rey León", remake de la clásica cinta de Disney. Sin embargo, ya podemos leer las primeras críticas internacionales sin un veredicto absoluto: mientras unos la elogian y ponen al mismo nivel que la versión clásica, otros la califican de "decepcionante" y critican que el realismo dado a los animales "quitó la esencia" del clásico de 1997.

La cinta llegará a los cines peruanos el 18 de julio como parte de las celebraciones por el 25 aniversario del estreno de la cinta original. "El Rey León" se unirá a otras versiones live action de clásicos de Disney como "El libro de la Selva", "Aladino" y "La Bella y la Bestia".

Esto dice la crítica especializada:

El live action de 'El Rey León' divide a los críticos antes de su estreno mundial | Fuente: Captura de YouTube

Peter Bradshaw - The Guardian

"Esta nuevo "El Rey León" gana en espectacularidad, pero tiene menos carácter e ingenio. Es entretenida y disfrutable. Pero echo de menos la simplicidad e intensidad de las imágenes originales hechas a mano".

Steven Weintraub - Collider

"He tenido la suerte de haber asistido a varios estrenos mundiales, pero no estoy seguro de haber escuchado tantos aplausos durante una película como lo hice esta noche en "El Rey León". Era como estar en un concierto de rock. La película va a ganar mucho dinero. Algunas otras cosas sobre "El Rey León": Los efectos visuales / animación en la película son INCREÍBLES. Por primera vez quizá en toda en mi vida, cuando empezó la película me emocioné mucho. Sólo con escuchar la música me destrozó. Si bien es una historia que conoces, está muy bien hecha".

El live action de 'El Rey León' divide a los críticos antes de su estreno mundial | Fuente: Captura de YouTube

Peter Debruge- Variety

"Centrándose en mejorar el apartado visual de la original, Favreau potencia la fuerza del clásico de 1994. Es un homenaje a lo que se hizo antes".

Scott Mendelson- Forbes

"Prepárense para una decepción mayúscula. [La película] pone énfasis en el 'realismo' a expensas del entretenimiento y debilita su lado melodramático restando importancia a su lado emotivo".

Todd McCarthy- The Hollywood Reporter

"Quizá sea la película más conservadora, menos sorprendente y menos arriesgada de este siglo. Va tan a lo seguro, es tan inofensiva y está tan calculada que es como si estuviera regurgitada".

Leah Greenblatt- Entertainment Weekly

"La historia y las canciones, con algunos cambios notables aunque esperados, son fieles a la original. La magia se mantiene intacta".

A. O. Scott- The New York Times

"Si la juzgáramos sólo por el apartado técnico, sería genial (...). Hay mucha profesionalidad pero poco corazón. Es posible que el realismo de los animales haga que sea difícil conectar con los personajes".

