¿"Wonder Woman 1984" estrenaría en servicios streaming? Warner Bros. dio fin a los rumores sobre el lanzamiento de la película protagonizada por Gal Gadot y rechazó que esta alternativa esté entre sus planes. Es decir, los fanáticos tendrán que esperar más tiempo si se retrasa como otros filmes por la pandemia del coronavirus.

Una publicación de un medio estadounidense indicaba que existía una posibilidad de que la película de DC tuviera un estreno digital, después de ser aplazada por el COVID-19. Dos fuentes cercanas a la producción señalaron que las conversaciones iniciales se daban entre los ejecutivos de la compañía y sus asesores.

En una entrevista para IndieWire, Warner Bros. negó esta información, y aseguró que seguirán adelante con una proyección tradicional en los cines, tal como estuvo previsto desde el inicio. A pesar de que el estudio no ha anunciado una nueva fecha para "Wonder Woman 1984", que sigue programada para el 5 de junio en Estados Unidos.

Sin embargo, ante las suspensiones de gran mayoría de los estrenos por la amenaza del nuevo coronavirus, no se conoce si la esperada secuela, dirigida nuevamente por Patty Jenkins llegará en la misma fecha pactada por el estudio.

Por otro lado, el productor Charles Raven había dicho que la idea de un estreno vía streaming para una película tan costosa le parecía “ridícula”. Cabe destacar que el presupuesto de "Wonder Woman 1984" ronda los US$ 200 millones, más que la primera parte, que costó uno US$ 149 millones.

“Todo el mundo reconoce que, por interesante que sea el streaming, si quieres una gran taquilla mundial, debes lanzarla en una sala de cine”, manifestó.

Warner Bros. todavía no ha anunciado cuándo se estrenará "Wonder Woman 1984", debido al cierre de los cines en gran parte del mundo por la amenaza de nuevo coronavirus. El éxito de la primera película marcó un precedente para el cine de superhéroes y ahora podría ser la cinta más importante para DC.

