No es la primera ni tampoco será la última. Pixar se ha visto en la obligación de reprogramar su calendario y posponer el estreno de “Soul”, su más reciente película animada que iba a presentarse el próximo 19 de junio. La pandemia de coronavirus ha afectado duramente a la industria cinematográfica antes el cierre de los cines y la paralización de los rodajes.

“Soul” es la segunda película de Pixar establecida para estrenarse en el 2020, después del lanzamiento de “Unidos”, con figuras como Chris Pratt y Tom Holland. Sin embargo, ante la propagación de la COVID-19, la cinta animada se vio retrasada hasta el 20 de noviembre de este año.

La próxima cinta de Pixar está dirigida por Pete Docter (“Up, una aventura de altura”, “Intensamente”) y Kemp Powers. Los protagonistas en “Soul” son intepretados por Jamie Foxx y Tina Fey en las voces.

La historia va sobre un profesor de música, Joe Gardner, que mantiene un gran sueño: ser un músico de jazz. Sin embargo, un accidente provoca que su alma se desligue de su cuerpo y buscará la forma de reunirse nuevamente consigo mismo. Indudablemente, un argumento con el sello de Pixar.

Por otro lado, “Raya and the Last Dragon”, otra de sus películas, también se vio afectada por la pandemia de coronavirus, y su nueva fecha fue fijada para el 12 de noviembre del 2021. Siguiendo el ejemplo de cintas como “Mulan”, “The New Mutants” y “Black Widow”, el estudio de animación anunció dichos cambios.

Cabe destacar que, Disney también enfrenta una situación complicada por las reprogramaciones de todas sus películas, producciones estancadas, y el cierre de sus parques de diversiones. Actualmente, depende en gran medida de las ganancias que obtenga a partir de Disney+, ya que las plataformas streaming son de las pocas sobrevivientes en la cuarentena.

