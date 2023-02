Lionsgate libera películas de su catálogo por el coronavirus. | Fuente: Composición

El estudio Lionsgate se ha aliado con YouTube y Fandango para lanzar "Lionsgate Live! A Night at the Movies", una iniciativa que, debido a la crisis del coronavirus, ofrecerá gratis las películas "Los Juegos del Hambre" (2012) "Dirty Dancing" (1987), "La La Land" (2016) y "John Wick" (2014).Con el objetivo de celebrar el cine mientras las salas están cerradas por la pandemia, Lionsgate explicó este lunes en un comunicado que "Lionsgate Live! A Night at the Movies" se desarrollará en cuatro viernes consecutivos en YouTube y que comenzará el 17 de abril a las 8 de la noche (hora peruana).Jamie Lee Curtis ejercerá de presentadora de un espacio que, además de la película en cuestión, incluirá curiosidades sobre la cinta, invitados especiales, concursos y otras actividades interactivas.Lionsgate confía también en que los fans se unan a su donación a Will Rogers Motion Picture Pioneers Foundation, una organización que está ayudando a los trabajadores de las salas de cine con problemas económicos debido al cierre de las salas."No hay nada que reemplace la magia de ver una película juntos con tus amigos en un cine y en la gran pantalla, pero esta es una oportunidad de que Estados Unidos se una para recrear esa experiencia", dijo el presidente de Lionsgate, Joe Drake.

"Esta es una gran oportunidad de mostrarle a los trabajadores de los cines de EE.UU. lo mucho que extrañamos los cines y cuánto les apoyamos. Jamie Lee Curtis, una mujer que literalmente creció con las películas y los cines, es una de las mayores seguidoras del cine del mundo, así que es realmente emocionante que sea nuestra presentadora para este evento", añadió.Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Propietarios de Cines (NATO, en inglés), John Fithian, aplaudió el gesto de solidaridad de Lionsgate."A lo largo de los 125 años de historia del cine, esta es la primera vez que las salas han tenido que cerrar en todo el país. Ya fuera por la Gran Depresión, guerras, desastres o calamidades locales, los cines siempre fueron un punto de reunión al que el público podía acudir para reírse, emocionarse, reaccionar al unísono y dejar de lado sus problemas", explicó."Hasta que podamos vernos de nuevo en nuestras salas, estamos agradecidos a Lionsgate por honrar la experiencia de ir al cine", agregó.Esta pandemia por el COVID-19 ya deja unos 111.000 muertos y casi 1,8 millones de contagios confirmados en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. EFE