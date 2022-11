Los Globos de Oro modifican su reglamento por el Covid-19. | Fuente: EFE | Fotógrafo: EFEI0373

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) modificó este viernes el reglamento de los Globos de Oro para permitir que las películas de países afectados por el coronavirus puedan competir en igualdad de condiciones en la próxima edición.Hasta ahora, para participar en la categoría de mejor película en lengua extranjera (no inglesa), las cintas debían estrenarse en los cines de su país de origen del 1 de octubre al 31 de diciembre del año siguiente, aunque ese requisito se ha eliminado por la pandemia."Las películas que tenían previsto un estreno en cines en su país, durante el período comprendido entre el 15 de marzo y una fecha que determinará la HFPA cuando los cines en ese país hayan reabierto en general, se pueden lanzar en cualquier país en cualquier formato", explicó la asociación en sus nuevas bases.

Así, los Globos de Oro permitirán que compitan, por un lado, películas que no hayan podido estrenarse en cines cerrados por el coronavirus y que además lo hagan en igualdad de condiciones, ya que el confinamiento y su posterior reapertura no está siendo igual en todos los países.Tampoco tendrán que proyectarse las películas para la prensa que vota estos premios en Los Ángeles y bastará con enviar un enlace o una copia en DVD.La excepción de permitir que concurran cintas lanzadas directamente en televisión o internet también se ha impuesto en la normativa de los Oscar, que a diferencia de los Globos de Oro, se votan por los profesionales del sector, miembros de la Academia de Hollywood.Aun así, la organización reiteró que se trata de una medida exclusiva para esta temporada y que competirán únicamente las películas "originalmente pensadas para proyectarse en cines" afectadas por los cierres durante la pandemia.Por el momento, ambos galardones mantienen sus ceremonias de entrega previstas para 2021 y no han actualizado la información al respecto.De hecho, los Globos de Oro ya tienen confirmadas a Tina Fey y Amy Poehler como presentadoras de su próxima gala. EFE

