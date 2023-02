La nueva película de Scooby-Doo se estrenará directamente en internet. | Fuente: Warner Bros.

Los estudios Warner Bros. estrenarán directamente por internet la película animada "Scoob!", basada en las aventuras del famoso perro "Scooby-Doo" y la pandilla de investigadores, en lugar de esperar a la reapertura de los cines cerrados por el coronavirus.La compañía rectificó este martes su decisión de aplazar indefinidamente el lanzamiento de la cinta y optó por mantener la fecha prevista del 15 de mayo apoyándose en internet para "que las familias puedan disfrutarla mientras pasan tiempo en sus casas" por el confinamiento.Esta nueva entrega de "Scooby-Doo" es la segunda gran producción infantil que, en plena cuarentena por la pandemia, se estrena directamente en los hogares, como ya pasó hace unas semanas con "Trolls Word Tour", de Universal Pictures.Ahora, la Warner Bros. imita la decisión tomada antes por los estudios de Universal, que aseguraron que su película registró el mejor estreno en internet para la compañía y se aventuraron a decir que batió el récord mundial, aunque sin aportar más datos.

"Scoob!" es una película de animación que narra como se conocieron unos jóvenes Shaggy, Fred, Velma y Daphne antes de comenzar su aventura en grupo resolviendo misterios junto al famoso perro de Hanna-Barbera.El último filme de la franquicia ha sido dirigido por Tony Cervone y cuenta con las voces de Frank Welker, Zac Efron, Will Forte, Amanda Seyfried, Gina Rodriguez y Tracy Morgan. Su precio inicial de compra en Estados Unidos será de 20 dólares, el equivalente a algo más de dos entradas de cine."Si bien todos queremos poder volver a mostrar nuestras películas en los cines, estos tiempos sin precedentes exigen un pensamiento creativo y adaptación", explicó la presidenta de Warner Bros., Ann Sarnoff, en un comunicado.Mientras que franquicias adultas como "James Bond" y "Fast and Furious" han decidido aplazar sus estrenos hasta otoño e incluso el año que viene, el cine familiar o infantil está apostando por los estrenos en internet, ya que numerosas familias buscan entretener a los más pequeños durante la cuarentema.Se trata de una alternativa en un Hollywood que ha quedado en "shock" por la pandemia al detener todos sus rodajes en marcha y suspender estrenos tan importantes como "Mulan", "James Bond: No Time to Die", "The Batman" y la cinta de "The Sopranos". EFE