El actor Jay Benedict falleció a los 68 años debido a complicaciones derivadas del COVID-19. | Fuente: IMDB

El COVID-19 continúa ensombreciendo el mundo del cine. Esta vez, el actor Jay Benedict, conocido por pertenecer al elenco de “Batman:The Dark Knight Rises” y “Aliens”, falleció por complicaciones derivadas del nuevo coronavirus a los 68 años.

Así lo dio a conocer TCG Artist Management, la agencia que lo representaba, a través de sus redes sociales. “Con profundo pesar tenemos que anunciar la muerte de Jay Benedict, que esta tarde [del 4 de abril] ha perdido su batalla contra el COVID-19”, escribieron desde su cuenta de Twitter.

“Nuestros pensamientos están con su familia”, finalizó la agencia sobre la noticia. Benedict contaba con una trayectoria de 40 años que albergaba importantes apariciones en el cine y la televisión.

UN NORTEAMERICANO EN EUROPA

Nacido en California (Estados Unidos), Jay Benedict se mudó a mediados de 1960 al Reino Unido, todavía siendo niño, donde más tarde desarrolló su carrera como actor, sobre todo en papeles secundarios.

Fueron conocidas sus apariciones en “Emmerdale”, una exitosa serie británica que duró más de diez años en la pantalla chica, desde 1972 hasta 1989. También participó en “Lilyhammer”, “Sharpe’s Honour”, “Bergerac” y, recientemente, “Foyle’s War” y “London Spy”, entre otros.

Asimismo, al ser un intérprete bilingüe, contó con actuaciones secundarias en programas de la televisión francesa como “Maigret” y “Les Vacances de l’Amour”. Su carrera, por supuesto, estuvo volcada en parte al teatro.

Sobre las tablas, Benedict interpretó papeles en obras como “One Day at a Time”, “An Actor’s Lament” y “The Trial of Jane Fonda”.

