Universal y las cadenas de cine se enfrentan por estrenos de películas en internet. | Fuente: EFE

La intención expresada por Universal Studios de lanzar sus películas directamente por internet, en lugar de apostar por estrenos exclusivos en cines, ha levantado polémica entre los principales propietarios de cines, que amenazan incluso con no volver a proyectar cintas de la compañía.La última compañía de cines en sumarse a la discusión ha sido Cineworld Group, la segunda más grande de todo el mundo con 10 mil pantallas en Europa y EE.UU., que en una carta publicada este miércoles aseguró que "no programará" títulos que no respeten los plazos entre el estreno en cines y el lanzamiento en internet.Antes, la mayor cadena de cines de Estados Unidos, AMC, alertó de que no volvería a proyectar películas de Universal si decide seguir estrenándolas también por internet."Este cambio radical, por parte de Universal, del modelo de negocio que existe actualmente entre nuestras dos compañías no representa más que un inconveniente y es categóricamente inaceptable. De seguir adelante, AMC no licenciará ninguna película de Universal en ninguno de nuestros 1000 cines a nivel mundial", alertó el presidente de AMC, Adam Aron, en una misiva.Ambos mensajes se refieren a unas declaraciones del presidente de NBCUniversal, Jeff Shell, en las que aseguró que "tan pronto como se vuelvan a abrir los cines", esperan estrenar sus películas en salas de proyección pero también directamente en internet.

Hasta ahora, la industria cinematográfica tenía un rígido sistema de "ventanas de distribución", que estipulaban 3 meses de plazo entre la exhibición en salas y la llegada de las películas a los hogares.Es un sistema que antes del streaming funcionó para los lanzamientos en DVD, VHS y otros formatos físicos.Este protocolo se ha alterado por la crisis del coronavirus, que ha cerrado los cines en la mayor parte del mundo y ha obligado a lanzar en internet estrenos que acababan de llegar a la taquilla, con un precio medio de 20 dólares, el equivalente a algo más de dos entradas de cine en EE.UU.Mientras la mayoría de estrenos posteriores se han aplazado, Universal decidió lanzar su película de dibujos animados "Trolls World Tour" directamente por internet, una medida excepcional que ha superado las expectativas y recaudado unos 100 millones de dólares.Las palabras con las que Universal celebró esta noticia, y su insinuación de que replicará el modelo de distribución no han gustado tampoco a la Asociación Nacional de Propietarios de Cines en EE.UU.(NATO, en inglés)."Universal no tiene motivos para utilizar circunstancias inusuales en un entorno sin precedentes como trampolín para evitar verdaderos estrenos teatrales", defendió su presidente, John Fithian.Para la asociación, parte del éxito de "Trolls World Tour" se debe a que había "familias en sus hogares desesperadas por ver algo nuevo", que en circunstancias normales habrían acudido a los cines."Los cines brindan una experiencia inmersiva y compartida que no se puede replicar", aseguró Fithian.En una respuesta posterior, Universal defendió que "cree absolutamente en la experiencia del cine y no ha dicho lo contrario" y matizó que "de seguir adelante" con su idea, "espera estrenar futuras películas en cines e internet cuando esa distribución tenga sentido".Todos estos movimientos se dan en una industria cinematográfica todavía en "shock" por los efectos que pueda tener el coronavirus, ya que incluso los Oscar han modificado su reglamento, solo para este año, permitiendo concursar a cintas no estrenadas en cines. EFE

