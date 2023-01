Black Widow tiene, de momento, fecha de estreno el 7 de mayo de 2021. | Fuente: Disney/Marvel

La pandemia ha golpeado duramente la industria del cine desde que las salas cerraron a nivel mundial para evitar la propagación de la COVID-19. Las producciones de filmes tuvieron que detenerse y era obvio que los grandes estrenos del año pasado tuvieran que retrasarse para 2021.

Sin embargo, tal parece que habrá una nueva movida de cara a las películas 2021 a nivel mundial. Y es que el medio especializado estadounidense Variety elaboró un reporte en donde indica que los grandes estudios ya barajan la posibilidad de retrasar el lanzamiento de las cintas.

Si bien en Estados Unidos y otros países ya se dio inicio a la vacunación por el COVID-19, hay cierto hermetismo para la apertura de los cines en el corto plazo de 2021. Por ejemplo, dos de los grandes mercados de Estados Unidos como son las ciudades de Los Angeles y New York se encuentran cerrados.

2021, año no muy prometedor por retrasos de estrenos

Rápidos y Furiosos 9 tiene, hasta ahora, fecha de estreno en mayo 2021. | Fuente: Universal

"El tramo entre enero y marzo es una especie de vertedero cinematográfico. Por lo tanto, no es del todo inesperado que el calendario de lanzamientos actual no se recupere de manera significativa hasta mayo, con el debut de 'Black Widow' (Disney/Marvel) 'Godzilla vs Kong' (Legendary), 'Free Guy' (20th Century Studios), Infinite (Paramount), 'Cruella' (Disney) y 'Rápidos y Furiosos 9' (Universal)", es lo que menciona el citado medio.

Asimismo, otros grandes estrenos como, 'No time to die', 'Top Gun: Maverick', 'Venom: Let the be Carnage' y 'Misión Imposible' 7 también verían afectadas seriamente sus fechas de lanzamiento actuales. 'Morbius', por su parte, ya fue movida de marzo al 8 de octubre de 2021.

Asimismo, Variety indica que meses atrás Disney había descartado que 'Soul' sería lanzada a la par en cines y en su plataforma Disney+, pero al final esto se dio. La misma forma podría aplicarse para 'Black Widow', aunque con un costo extra para sus suscriptores como lo fue con 'Mulan'.

Una de las grandes cintas que tuvo que verse vía salas de cine y streaming al mismo tiempo fue 'Wonder Woman 1984'. Warner Bros. vio inviable un nuevo retraso en la cinta protagonizada por Gal Gadot y dirigida por Patty Jenkins, por lo que también se vio vía HBO Max a partir del 25 de diciembre. ¿Será así la apuesta de los estudios para este 2021 que recién empieza?

