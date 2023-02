La nueva cinta de Christopher Nolan se aplaza de manera indefinida por el repunte de la COVID-19. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Andrew Matthews

"Tenet", la nueva cinta de Christopher Nolan, aplazó este 20 de julio su estreno de manera indefinida por el repunte de contagios de nuevo coronavirus en Estados Unidos, que ha paralizado por completo los planes de reabrir los cines tras su cierre en marzo. El lanzamiento de "Tenet" se estaba siguiendo con absoluta atención en Hollywood puesto que iba a ser la primera gran superproducción, con 200 millones de dólares de presupuesto, en desembarcar en las salas, pero después de tres aplazamientos no consiguió fijar una fecha de estreno mundial. Ahora, los estudios Warner Bros. analizarán un lanzamiento específico para cada país, según su situación, aunque EE.UU. —el más afectado— es el mercado más importante para una industria que no sabe cuándo ni cómo podrá volver a operar y avista pérdidas millonarias. "No estamos tratando a 'Tenet' como un lanzamiento mundial tradicional con una fecha fijada, nuestros próximos planes de promoción y distribución reflejarán eso", indicó Toby Emmerich, presidente de Warner Bros.

Protagonizada por John David Washington, Robert Pattinson y Elizabeth Debicki, "Tenet" es un thriller del que no se sabe gran cosa al margen de que su premisa gira en torno a la manipulación del tiempo. A diferencia de las próximas entregas de franquicias como "James Bond" o "Mission: Impossible", atrasadas hasta finales de año y 2021, los estudios Warner Bros. decidieron mantener esta superproducción en el calendario como el gran regreso a los cines tras la pandemia. También se mantenían para este verano la nueva versión de "Mulan", de Disney y "Unhinged", con Russell Crowe de protagonista; filmes terminados que aguardan su salida con un futuro incierto.

RIESGO ECONÓMICO EN HOLLYWOOD

El reto económico para la industria cinematográfica es doble: por un lado la ausencia de títulos en la cartelera impide que las pocas salas de cine abiertas puedan recuperar al público pero, por otra parte, la restricción de aforo e incertidumbre podría suponer que las películas generen pérdidas a los estudios si llegan a los locales. Para amortizar una superproducción de Hollywood, que superan los 100 millones de dólares de presupuesto e incluso los 200 millones, un estudio no necesita solo que las salas estén abiertas sino que estén funcionando a pleno rendimiento. "Tenet" requirió un presupuesto de más de 200 millones de dólares, mientras que la nueva "Mulan" contó con uno de los mayores desembolsos de la factoría de Mickey Mouse para las readaptaciones de clásicos: ha superado los 250 millones de dólares. (Con información de EFE).

