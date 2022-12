La cantante Cher tendrá su propia película biográfica. | Fuente: EFE

A punto de cumplir 75 años, la cantante Cher recibió lo más parecido a un regalo: el estudio Universal está trabajando en una película sobre su vida (biopic) desde sus inicios, pasando por su salto a la fama en la década de 1960 hasta su posterior permanencia en la cima de la industria del entretenimiento.

Así lo anunció la misma artista desde su cuenta de Twitter, donde también detalló que el oscarizado Eric Roth, su "querido amigo" y ganador del Premio de la Academia por mejor guion adaptado de "Forrest Gump", será el encargado de escribir el guion del largometraje.

Por otro lado, Cher reveló que los productores Judy Craymer y Gary Goetzman, que trabajaron con ella en la secuela de "Mamma Mía!", titulada "Here We Go Again" y estrenada en el 2018, también participarán en el proyecto cinematográfico.

Una cinta más en la ola de 'biopics'

Aunque todavía no existe un título para la cinta biográfica de Cher, se espera que la producción abarque la extensa trayectoria musical de la artista, quien además de cantante también es una figura en el mundo de la televisión, el cine y la moda.

Como actriz, la popular 'Diosa del pop' interpretó memorables papeles en cintas como "Mask", "Silkwood", "The Witches of Eastwick" y "Moonstruck"; esta última, precisamente, le valió un Oscar a mejor actriz en 1987.

La biopic de Cher llega en un momento en el que Hollywood apuesta por una ola de cintas biográficas sobre estrellas de la música, que inició con "Bohemian Rhapsody", dedicada a Freddie Mercury, siguió con "Rocketman" de Elton John y busca continuar con otros títulos enfocadas en los Bee Gees, Whitney Houson y Elvis Presley.

Cantando en español

Cher publicó a través de las plataformas digitales una versión en español de "Chiquitita", el clásico de ABBA. La cantante de 73 años lanzará el tema a nivel mundial para recaudar fondos para las víctimas de la COVID-19.“Empecé a ensayarla a finales del año pasado. Cuando todo empezó a cambiar, yo quería ayudar de alguna forma. Así que este parecía ser el momento adecuado para terminar la canción", relató la artista estadounidense sobre el origen de este lanzamiento en declaraciones recogidas por Warner Music.

Además, la versión en español de "Chiquitita" contará con un videoclip que se estrenará un día después, el sábado, durante un evento benéfico virtual organizado por UNICEF para ayudar a las víctimas de la pandemia. ¿Cómo verlo? Podrás seguirlo vía streaming desde este enlace o en en el canal de UNICEF en YouTube.

