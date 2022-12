Chadwick Boseman murió ayer a los 43 años. | Fuente: AFP

Chadwick Boseman, la estrella de Black Panther (Pantera Negra, en nuestra región), murió de cáncer de colon tras luchar en privado contra la enfermedad.

Boseman, de 43 años, no había hablado públicamente de su enfermedad diagnosticada por primera vez en 2016, y continuó trabajando principalmente en películas de Hollywood entre múltiples operaciones y quimioterapias, dijo su familia en un comunicado.

"Fue un honor para su carrera dar vida al rey T'Challa en Pantera Negra", añadió la familia. "Un verdadero luchador, Chadwick perseveró a través de todo eso". "Murió en su casa, con su esposa y junto a su familia", indicó el comunicado.

Black Panther, ambientada en el ficticio reino africano de Wakanda, fue adorada por la crítica y el público, convirtiéndose en la primera cinta de cómic nominada al Óscar en la categoría de mejor película, y recaudó más de 1 000 millones de dólares en todo el mundo.

Al principio de su carrera, Boseman interpretó a los iconos afroamericanos Jackie Robinson, en 42, y James Brown, en Get on Up.

La noticia de la muerte de Boseman impactó en Hollywood y alrededor del mundo. (AFP)

