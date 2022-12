Leonardo DiCaprio estrena documental que incluye a piloto de raíces peruanas | Fuente: InterCom

El ganador de Oscar Leonardo DiCaprio estrena este jueves 28 en el festival de Cannes, el documental "And we go green", coproducido con Fisher Stevens y Malcolm Venville, que busca crear consciencia ante el calentamiento global y la contaminación del aire. La novedad en este proyecto es que cuenta la historia y anécdotas de André Lotterer,un reconocido piloto de raíces peruanas.

En el tráiler se puede ver a Lotterer mostrando su emoción de ser parte de esta novedosa competencia. El documental destaca el propósito de la ABB FIA Fórmula E para impulsar el desarrollo tecnológico con autos eléctricos en un intento por combatir el cambio climático y la contaminación del aire generada por los combustibles fósiles. Uno de los temas que más interés le generan a DiCaprio, quien busca promover la conciencia ambiental.

André Lotterer es hijo de padre peruano-alemán y siempre ha mostrado su orgullo por las raíces de su familia paterna. En 2016, el entonces piloto de Audi compitió en las 24 Horas de Le Mans, la carrera de resistencia más importante del mundo, en búsqueda de su cuarta victoria con un casco de colores blanco y rojo y con la frase “No soy perfecto pero soy piloto” usando la característica tipografía de estilo chicha. Además, se leía “Perú” en letras grandes.

Lottere fue campeón de Fórmula Nippon en 2011 y Super GT en 2006 y 2009 para el fabricante japonés Toyota, y obtuvo el Campeonato Mundial de Resistencia de 2012 y las 24 Horas de Le Mans de 2011, 2012 y 2014 para la marca alemana Audi. En 2014 disputó un Gran Premio de Fórmula 1 con Caterham. Actualmente compite en Formula E con el equipo DS Techeetah y en el Campeonato Mundial de Resistencia con Rebellion Racing.

La próxima cita de la ABB FIA Fórmula E será el sábado 25 de Mayo en el aeropuerto de Templehoff, Berlín, con la multinacional ABB como su principal patrocinador que también tiene presencia en Perú en la masificación de los autos eléctricos.

