Tras varios meses de reuniones para negociar el filme, Walt Disney Studios acordó con el cantante estadounidense Bruno Mars que el artista protagonice y produzca una película basada en la música.

De acuerdo a la revista Deadline, Bruno Mars, quien además de cantante es compositor, productor y coreógrafo, será el encargado de crear e interpretar la música original del nuevo filme de Disney.

Sin embargo, por el momento no se conoce cuál es la trama de la película que ejecutará el intérprete de “Just the way you are”. Tampoco se sabe cuál es el título, pero ya están en búsqueda de un escritor y un director.

Tras ello, el cantante aprovechó las redes sociales para subir un video, que dura 42 segundos, donde se le ve tocando la famosa melodía de Disney en el piano. "Si tu corazón está en tus sueños, ninguna solicitud es demasiado extrema cuando desees una estrella”, escribió en la publicación.

Anteriormente, cuando Bruno Mars tenía apenas seis años, apareció con un corto papel en “Honeymoon in Vegas”, un clásico de 1992, protagonizado por Nicolas Cage y Sarah Jessica Parker. También, el cantante ha dado la voz para “Río 2”, la película estadounidense animada, de 2014, dirigida por Carlos Saldanha.

Bruno Mars es considerado uno de los artistas con mayores ventas de sus sencillos y ha ganado 11 Premios Grammy. Además, en dos ocasiones ha sido la estrella del medio tiempo del Super Bowl.

LO QUE PREPARA DISNEY

Disney se ha dispuesto a ser el nuevo rival de Netflix, tal es así que la comedia juvenil Lizzie McGuire ya está en rodaje y no solo ella vuelve, pues la historia de Hannah Montana ya está en proceso para presentar una precuela.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, el propio Billy Ray Cyrus, creador de la ficción original y parte del reparto, ha confirmado que se está trabajando para que Hannah Montana regrese a las pantallas.

"Están hablando sobre hacer una precuela, y yo lo haría sin dudarlo un segundo. Creo que hay toda una historia sobre cómo Miley se convirtió en Hannah Montana, qué le llevó a ello", reveló el actor y cantante.

