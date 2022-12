Blue Beetle es uno de los nuevos proyectos de la casa DC. | Fuente: DC Comics

DC Comics tiene grandes proyectos para este 2021 en lo que respecta a películas. Primero, lanzará el esperado "Snyder Cut" para marzo y, posteriormente, en junio, llegará "The Suicide Squad" del director James Gunn. No obstante, esta casa tiene otro as bajo la manga y este 23 de febrero se confirmó "Blue Beetle", película que ya tiene director.

Sucede que el medio The Wrap, como exclusiva de su página web, afirmó que "Blue Beetle" es uno de los proyectos que tiene en mente DC. Es más, habló con el director puertorriqueño Ángel Manuel Soto, quien será el encargado de llevarlo a la pantalla grande.

"Es un honor dirigir 'Blue Beetle', la primera película de superhéroes latinos para DC", dijo Soto en un comunicado al citado medio. “Quiero agradecer sinceramente a todos en Warner Bros. y DC por confiar en mí para dar vida a Jaime Reyes. No puedo esperar para hacer historia juntos", mencionó.

Blue Beetle apareció en la película animada Justice League vs. Teen Titans. | Fuente: DC Comics

"Blue Beetle", un superhéroe latino

Este personaje no se centrará en su versión con Ted Kord, sino que traerá a la vida al joven latino Jaime Reyes (el tercero). Será el primer filme de una de las grandes casas de los cómics basado en una persona de raíces latinas.

El cineasta ha tenido entre sus manos otros películas como "La granja", "Twelve", "Charm City Kings", "Dinner Party", "22 weeks" y "La carta".

Asimismo, se remarca que el guion de "Blue Beetle" fue trabajado por Gareth Dunnet-Alcocer, quien tuvo que ver con proyectos como el remake de "Scarface" y "Miss Bala". No hay fecha tentativa de estreno y tampoco anuncios en relación al casting.

NUESTROS PODCAST

Estudios en Sudáfrica probaron que la vacuna contra la Covid-19 de Novavax no es eficaz contra la variante del virus descubierto en dicho país. ¿Todas las vacunas desarrolladas han presentado los mismos resultados?

Te sugerimos leer